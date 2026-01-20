Acesse sua conta
SAC Móvel emite nova carteira de identidade de graça em Salvador; saiba onde

Atendimento será realizado até a próxima quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:59

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29)
Nova carteira de identidade Crédito: Divulgação

Até a próxima quinta-feira (22), o SAC Móvel vai atender a população de Salvador em dois diferentes locais da cidade. As carretas estão em dois hospitais estaduais: Hospital do Subúrbio, em Periperi; e no Hospital Ortopédico da Bahia, no bairro do Cabula.  O atendimento é gratuito e será realizado por ordem de chegada, por meio da distribuição de uma quantidade limitada de senhas, de 8h às 17h.

Os serviços disponíveis são 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), antecedentes criminais, orientações do Centro de Atendimento Previdenciário do Estado (Ceprev) e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também possui versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos de validade; de 12 a 60 anos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

