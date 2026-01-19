DOCUMENTAÇÃO

Veja como emitir a carteira de identidade de graça na nova rodoviária de Salvador

Serviço começa a funcionar nesta terça-feira (20)

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:56

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (20), Salvador passa a contar com sua 18ª unidade do SAC. O SAC Rodoviária funciona no novo Terminal Rodoviário de Salvador, localizado no bairro de Águas Claras. Com essa inauguração, a rede passa a ter 93 unidades, distribuídas em 74 municípios baianos.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitadas. Para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviço mais demandado da Rede SAC, o posto disponibilizará 240 senhas por dia, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o atendimento será das 8h às 12h, exclusivamente para a nova CIN, mediante agendamento prévio.

A marcação deve ser feita pelo aplicativo ou pelo portal www.ba.gov.br, além do call center, pelos números (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

O SAC Rodoviária tem capacidade para realizar cerca de 16,2 mil atendimentos por mês, em uma área de 995,72 m². Além da CIN, a unidade oferece à população serviços relacionados a veículos e habilitação, por meio do Detran, além de atendimentos do INSS, Procon, SAC Educação, SineBahia e Planserv, entre outros.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.