Veja como emitir a carteira de identidade de graça na nova rodoviária de Salvador

Serviço começa a funcionar nesta terça-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 21:56

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (20), Salvador passa a contar com sua 18ª unidade do SAC. O SAC Rodoviária funciona no novo Terminal Rodoviário de Salvador, localizado no bairro de Águas Claras. Com essa inauguração, a rede passa a ter 93 unidades, distribuídas em 74 municípios baianos.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitadas. Para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), serviço mais demandado da Rede SAC, o posto disponibilizará 240 senhas por dia, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o atendimento será das 8h às 12h, exclusivamente para a nova CIN, mediante agendamento prévio.

A marcação deve ser feita pelo aplicativo ou pelo portal www.ba.gov.br, além do call center, pelos números (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Cartão
Carteira de Identidade Nacional digital
Nova Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

O SAC Rodoviária tem capacidade para realizar cerca de 16,2 mil atendimentos por mês, em uma área de 995,72 m². Além da CIN, a unidade oferece à população serviços relacionados a veículos e habilitação, por meio do Detran, além de atendimentos do INSS, Procon, SAC Educação, SineBahia e Planserv, entre outros.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também possui versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos de validade; de 12 a 60 anos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Tags:

Bahia Documentos

