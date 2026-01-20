Mulher escapa de cárcere privado após pular o muro de casa com filha bebê no colo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:33
Um homem de 18 anos que mantinha a ex-companheira e a filha de seis meses em cárcere privado foi preso em flagrante, segunda-feira (19), em Poções, na região Sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as duas foram vítimas de agressões e ameaças. O órgão também revelou que a mulher já possuía uma Medida Protetiva de Urgência protetiva contra o ex-companheiro.
Os crimes começaram no sábado (17), quando o suspeito invadiu a residência das vítimas, no bairro Lagoa Grande, e manteve as duas em cárcere privado. Na noite de domingo (18), a mulher conseguiu escapar pulando o muro da residência com a criança nos braços. Ela buscou ajuda na casa dos avôs, que acionaram a polícia.
O homem foi encontrado pelos policiais no bairro Belo Vista. Ele foi encaminhado para a delegacia e vai responder pelos crimes de sequestro, lesão corporal e ameaça.