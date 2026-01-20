Acesse sua conta
Mulher escapa de cárcere privado após pular o muro de casa com filha bebê no colo

Ela era mantida na residência pelo ex-companheiro que também foi responsável por agressões e ameaças

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:33

Polícia Civil cumpriu mandados
Polícia Civil Crédito: Pedro Moraes / Ascom PCBA/Ilustração

Um homem de 18 anos que mantinha a ex-companheira e a filha de seis meses em cárcere privado foi preso em flagrante, segunda-feira (19), em Poções, na região Sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, as duas foram vítimas de agressões e ameaças. O órgão também revelou que a mulher já possuía uma Medida Protetiva de Urgência protetiva contra o ex-companheiro.

Os crimes começaram no sábado (17), quando o suspeito invadiu a residência das vítimas, no bairro Lagoa Grande, e manteve as duas em cárcere privado. Na noite de domingo (18), a mulher conseguiu escapar pulando o muro da residência com a criança nos braços. Ela buscou ajuda na casa dos avôs, que acionaram a polícia.

O homem foi encontrado pelos policiais no bairro Belo Vista. Ele foi encaminhado para a delegacia e vai responder pelos crimes de sequestro, lesão corporal e ameaça.

Agressão Bebê Violência Contra A Mulher

