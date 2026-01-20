Acesse sua conta
Mulher morre de mal súbito enquanto dirigia no Rio Vermelho

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:06

Integrantes do CV controlam esquema de flanelinhas no Rio Vermelho
 Rio Vermelho Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma mulher de 45 anos, identificada como Renata Cerqueira de Almeida, morreu na manhã desta terça-feira (20) após passar mal enquanto dirigia no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O incidente ocorreu na Rua Conselheiro Pedro Luiz, onde a vítima teria sofrido um mal-estar súbito ao volante, de acordo com a Polícia Civil (PC).

O caso foi registrado pela 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho). Segundo informações da PC, a ocorrência foi classificada como "morte a esclarecer", uma vez que não foram encontrados indícios de crime.

Para determinar a causa exata do óbito, as guias de perícia e necropsia foram expedidas.

