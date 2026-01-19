Casal é preso após morte de bebê de cinco meses em cidade da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:11
Um casal investigado pela morte de uma bebê de cinco meses, na cidade de Itapicuru, na região nordeste da Bahia, foi preso no sábado (17). De acordo com informações da polícia, o casal se apresentou ao Batalhão da Polícia Militar de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, acompanhado de um advogado.
Ainda segundo a Polícia Civil, eles se entregaram ao serem informados sobre a existência do mandado de prisão temporária aberto e em razão do risco contra a própria integridade física. Na semana passada, moradores de Itapicuru realizaram um protesto contra os pais da criança. O casal segue custodiado, à disposição da Justiça.
Eles são investigados pelo crime de homicídio qualificado de Cecília Vitória Nascimento Silva, de cinco meses de idade. A morte ocorreu na última segunda-feira (12), em uma unidade de saúde.
Inicialmente, o casal afirmou que Cecília Vitória havia sido vítima de engasgo. A bebê foi levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itapicuru.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o protesto de moradores conta os pais da criança em frente à casa da família. No ato, pediram "Justiça por Cecília" e chamaram os pais de "assassinos". A Polícia Militar foi acionada e dispersou os manifestantes.