INVESTIGAÇÃO

Casal é preso após morte de bebê de cinco meses em cidade da Bahia

Moradores fizeram protesto contra os pais da criança

Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:11

Cecília Vitória tinha cinco meses e morreu em uma unidade de saúde Crédito: Reprodução

Um casal investigado pela morte de uma bebê de cinco meses, na cidade de Itapicuru, na região nordeste da Bahia, foi preso no sábado (17). De acordo com informações da polícia, o casal se apresentou ao Batalhão da Polícia Militar de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, acompanhado de um advogado.

Ainda segundo a Polícia Civil, eles se entregaram ao serem informados sobre a existência do mandado de prisão temporária aberto e em razão do risco contra a própria integridade física. Na semana passada, moradores de Itapicuru realizaram um protesto contra os pais da criança. O casal segue custodiado, à disposição da Justiça.



Eles são investigados pelo crime de homicídio qualificado de Cecília Vitória Nascimento Silva, de cinco meses de idade. A morte ocorreu na última segunda-feira (12), em uma unidade de saúde.

Inicialmente, o casal afirmou que Cecília Vitória havia sido vítima de engasgo. A bebê foi levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itapicuru.