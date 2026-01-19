Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal é preso após morte de bebê de cinco meses em cidade da Bahia

Moradores fizeram protesto contra os pais da criança

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 16:11

Cecília Vitória tinha cinco meses e morreu em uma unidade de saúde
Cecília Vitória tinha cinco meses e morreu em uma unidade de saúde Crédito: Reprodução

Um casal investigado pela morte de uma bebê de cinco meses, na cidade de Itapicuru, na região nordeste da Bahia, foi preso no sábado (17). De acordo com informações da polícia, o casal se apresentou ao Batalhão da Polícia Militar de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, acompanhado de um advogado. 

Ainda segundo a Polícia Civil, eles se entregaram ao serem informados sobre a existência do mandado de prisão temporária aberto e em razão do risco contra a própria integridade física. Na semana passada, moradores de Itapicuru realizaram um protesto contra os pais da criança. O casal segue custodiado, à disposição da Justiça.

Eles são investigados pelo crime de homicídio qualificado de Cecília Vitória Nascimento Silva, de cinco meses de idade. A morte ocorreu na última segunda-feira (12), em uma unidade de saúde. 

Inicialmente, o casal afirmou que Cecília Vitória havia sido vítima de engasgo. A bebê foi levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itapicuru. 

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o protesto de moradores conta os pais da criança em frente à casa da família. No ato, pediram "Justiça por Cecília" e chamaram os pais de "assassinos". A Polícia Militar foi acionada e dispersou os manifestantes. 

Mais recentes

Imagem - Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú

Quebra de trégua entre CV e PCC deixa sete mortos em menos de 48 horas em Ipiaú
Imagem - Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração
Imagem - Palhaços do Rio Vermelho anunciam data de desfile em Salvador

Palhaços do Rio Vermelho anunciam data de desfile em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
01

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
02

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração
03

Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
04

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia