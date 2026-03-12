Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adeus, mansões: onda de demolições de casas de alto padrão muda a cara do Caminho das Árvores

Transformação urbana acelera no bairro, onde antigos casarões dão lugar a prédios de luxo com apartamentos que podem ultrapassar R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 06:15

Novos prédios mudam a cara do Caminho das Árvores
Novos prédios mudam a cara do Caminho das Árvores Crédito: Sora Maia/CORREIO

O bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, talvez seja um dos exemplos mais bem sucedidos de empreendimento residencial da capital baiana. Na década de 1970, quando o centro da cidade era deslocado para a região norte (Iguatemi), surgiu a ideia de apostar na área arborizada com grandes casas, voltadas para a elite que desejava estar mais próxima da nova zona comercial. Agora, as mansões dão lugar a prédios de luxo com apartamentos que ultrapassam os R$ 2 milhões. 

A onda de demolições de casas tradicionais e a construção de edifícios não passam despercebido por quem circula nas ruas que levam nomes de árvores. O cenário é formado por canteiros de obras, movimento intenso de trabalhadores e placas de 'vende-se' que se acumulam nas fachadas. O miolo espremido entre avenidas movimentadas e centros de negócios se vê, cada vez mais, semelhante aos vizinhos. 

O Caminho das Árvores surgiu como o primeiro loteamento residencial planejado de Salvador, na década de 1970. Inicialmente, o bairro possuía regras rígidas de edificação, podendo ser construídas apenas casas residenciais de até dois andares. Muitas dessas casas, agora, são ocupadas por idosos que criaram famílias que se distribuíram em outros pontos da cidade. A venda, para muitos deles, se tornou a melhor - e às vezes, única - opção. 

Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores

Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maio/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maio/CORREIO
1 de 8
Expansão imobiliária muda a cara do Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO

"Nos últimos anos, a região vem passando por um processo de transformação urbana semelhante ao observado em outros bairros consolidados das grandes capitais brasileiras. Muitas dessas antigas casas deram lugar a edifícios residenciais e comerciais, acompanhando a otimização do uso do solo e a valorização da região", analisa Viviane Fonseca, vice-presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). 

Os novos edifícios que substituem as mansões são considerados de luxo e têm m² a partir de R$ 15 mil, em média, segundo Viviane Fonseca. "Considerando as metragens mais comuns dos lançamentos atuais, o ticket médio de apartamentos novos no bairro tende a variar entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, dependendo do tamanho da unidade, do padrão construtivo e das características do empreendimento", detalha. 

Mansões

O valor das casas vendidas não fica atrás quando o assunto é valorização. Larubia Oliveira, advogada e corretora de imóveis que trabalha há mais de 20 anos na região, confirma. "O que vemos é uma procura maior a cada ano por esses imóveis, principalmente através da construção civil que estão em busca de terrenos", explica. Não por acaso, o Caminho das Árvores aparece como o segundo bairro com m² mais caro de Salvador neste mês, conforme o índice FipeZAP, que mede preços de imóveis residenciais e comerciais no Brasil. 

Leia mais

Imagem - É bairro? Como nome Iguatemi tomou conta de uma região

É bairro? Como nome Iguatemi tomou conta de uma região

Imagem - Veja como eram as icônicas mansões do Corredor da Vitória antes dos prédios de famosos

Veja como eram as icônicas mansões do Corredor da Vitória antes dos prédios de famosos

Imagem - Veja como era a Rua Chile, a primeira e mais importante de Salvador

Veja como era a Rua Chile, a primeira e mais importante de Salvador

A região tem como preço médio R$ 11.067 por m², o que representa uma valorização de 10,7% nos últimos 12 meses. O Caminho das Árvores só fica atrás da Barra, com valor médio de R$ 12.020 por m². Enquanto isso, a média da cidade é de R$ 8.238/m². A corretora Larubia Oliveira explica que os preços variam conforme as ruas do bairro. A Alameda das Espatódeas, por exemplo, tem as casas mais caras, enquanto as ruas internas do bairro tm preços mais baixos. 

Quem vende e quem compra

No mercado imobiliário, as casas soltas, de grande porte e terreno extenso, como as que resistem no Caminho das Árvores, ganham um nome específico: casas comerciais. "São casas residenciais, que ficam fora de condomínios. Elas estão dando lugar aos imóveis comerciais ou são demolidas e voltam a ser terrenos para uso da construção civil", explica a corretora.

O perfil de quem vende as mansões é semelhante. "A grande maioria dos proprietários é formada por idosos, acima dos 70 anos, viúvos, que já têm seus filhos casados e moram sozinhos", exemplifica Larubia Oliveira. Por decisão individual ou necessidade familiar, os donos vendem os imóveis por valores que, em muitos casos, superam a cifra de R$ 1 milhão.

Leia mais

Imagem - Crematório de pets no Caminho das Árvores é alvo de investigação após denúncia de clientes

Crematório de pets no Caminho das Árvores é alvo de investigação após denúncia de clientes

Imagem - Nova ‘Doce e Sonhos’ é inaugurada no Caminho das Árvores; confira espaço e preços

Nova ‘Doce e Sonhos’ é inaugurada no Caminho das Árvores; confira espaço e preços

Imagem - Homem é preso após agredir namorada em prédio de luxo no Caminho das Árvores

Homem é preso após agredir namorada em prédio de luxo no Caminho das Árvores

Nesse processo, as incorporadoras têm um papel essencial. São elas que idealizam, viabilizam e gerenciam os projetos imobiliários do início ao fim. As empresas atuam desde a compra dos terrenos até o desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Para Viviane Fonseca, vice-presidente da Ademi-BA, os novos empreendimentos tentam resgatar a origem do Caminho das Árvores. 

"A nova geração de empreendimentos busca reinterpretar a tradição do bairro, incorporando projetos arquitetônicos contemporâneos e soluções que valorizam o paisagismo e os espaços de convivência", diz. "Projetos recentes têm priorizado integração com áreas verdes, conforto ambiental e espaços compartilhados que estimulam um estilo de vida mais equilibrado, acompanhando tendências contemporâneas do mercado imobiliário", acrescenta. 

Casarão resiste às novas construções no Caminho das Árvores
Casarão resiste às novas construções no Caminho das Árvores Crédito: Sora Maia/CORREIO

Em meio a ambição dos novos negócios e ao desejo de transformar casas de família em milhões, nem todos os moradores abrem mão da tradição. Há anos, residentes de uma grande casa mantém um aviso instalado no muro amarelo: 'Não vendo. Favor não insistir'. Ao lado, o novo edifício em construção já supera a altura do casarão. 

Mais recentes

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
Imagem - Confira quais as vias de Salvador com limite de velocidade de 40 km/h

Confira quais as vias de Salvador com limite de velocidade de 40 km/h
Imagem - 'O cemitério está cheio de mulheres que perdoaram', diz Maria da Penha, vítima de duas tentativas de feminicídio que dá nome à lei

'O cemitério está cheio de mulheres que perdoaram', diz Maria da Penha, vítima de duas tentativas de feminicídio que dá nome à lei

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
02

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - ‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro
04

‘Matei sua mãe’: homem envia áudio ao filho após matar ex e se entrega com corpo no carro