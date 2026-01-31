SALVADOR

É bairro? Como nome Iguatemi tomou conta de uma região

Conheça a história da região que 'tomou' o centro financeiro da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:00

Região do Iguatemi na década de 90 Crédito: Arquivo Correio

O letreiro em frente a um dos maiores shoppings de Salvador mudou, mas muita gente não abre mão de chamar a região de Iguatemi. Uma das mais movimentadas da capital baiana, rota de passagem para milhares de pessoas todos os dias e centro financeiro da cidade, ela não é bairro. Mas até parece que é.

Em 1975, a inauguração do Shopping Iguatemi — rebatizado como Shopping da Bahia em 2015 — marcou uma virada definitiva na geografia urbana de Salvador. O empreendimento ajudou a deslocar o eixo financeiro da cidade para o norte, impulsionando a abertura de avenidas, a verticalização do entorno e a instalação de bancos, escritórios e prédios comerciais.

Antes disso, o cenário era bem diferente. Onde hoje circulam carros, ônibus e pedestres em ritmo acelerado, predominavam grandes sítios e fazendas. “A população que existia naquela região, um número muito pequeno se comparado a hoje, morava em casas muito simples ou casas típicas de fazenda nas áreas dos Cabulas, de Pernambués e das redondezas”, explicou o historiador Rafael Dantas, pesquisador da cultura material e da iconografia da Cidade do Salvador, em entrevista anterior ao CORREIO.

A logística do consumo se deslocou do Centro Histórico, e a região do Iguatemi passou a concentrar fluxos de pessoas, mercadorias e serviços. Esse movimento se intensificou sobretudo a partir do fim dos anos 1980 e da década de 1990, quando a área se consolidou como um dos centros econômicos da cidade.

Daniel Rebouças, doutor em História pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), afirma que a urbanização da região do Iguatemi deve ser entendida como parte de um processo mais amplo de expansão urbana. “O shopping vai funcionar como um centro, junto com a rodoviária e bairros como Pituba e, depois, Itaigara. Isso só vai ganhar essa feição de centro econômico mais claramente no final dos anos 80 e nos anos 90”, analisa.

A chegada de um grande contingente de trabalhadores especializados, atraídos pelo Centro Industrial de Aratu (CIA) e, posteriormente, pelo Polo Petroquímico de Camaçari, também teve papel decisivo. Esses profissionais passaram a demandar moradia e serviços compatíveis com um padrão de classe média em ascensão. Bairros como a Pituba, que em parte foi área de fazenda loteada pelo poder público, começaram a oferecer esse tipo de habitação.

Ao mesmo tempo, políticas urbanas passaram a desaconselhar a concentração de atividades industriais no centro tradicional da cidade, seja por questões ambientais, de segurança ou de mobilidade. Com isso, bancos, escritórios de advocacia, contabilidade e outros serviços ligados à atividade econômica migraram para áreas com melhor acesso viário, especialmente próximas à Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, e às rotas de saída para o norte do estado. O Iguatemi encaixou perfeitamente nesse novo eixo.