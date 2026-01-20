MOBILIDADE

Prefeitura registra redução de 20% de engarrafamentos na região do Iguatemi

Informação foi divulgada pela gestão municipal nesta terça-feira (20)

Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 19:43

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia será inagurado em janeiro Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador divulgou dados nesta terça-feira (20) sobre a melhora na fluidez do trânsito, sobretudo na Av. ACM. Entre 2023 e 2025, uma das vias mais movimentadas da capital apresentou redução de 20% nos engarrafamentos, com destaque para os trechos de influência direta do Shopping da Bahia e das ruas marginais.

As intervenções planejadas pela Prefeitura de Salvador na região serão concluídas com a inauguração do viaduto direcional Zé Linhares, previsto para o dia 26 deste mês. O equipamento ligará a frente do shopping à área do Detran.

Entre as ações estruturantes realizadas nos últimos anos para descongestionar a região estão o Pontilhão Marcus Freire, que garante ligação direta entre as avenidas Tancredo Neves e Paralela; a ponte sobre o Rio Camarajipe, que ampliou a conexão entre o Iguatemi e a Paralela; o mergulhão da Av. Tancredo Neves para a Av. Magalhães Neto; o Viaduto Duda Mendonça, que permite o retorno na Av. ACM sem a necessidade de passagem pela Rótula do Abacaxi; além das obras de implantação do sistema BRT.

Todas as intervenções foram baseadas em monitoramento contínuo e análise de dados, feitas pelo Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Outro indicador relevante é a redução média de até 16% no tempo de viagem. “Os dados confirmam que as intervenções planejadas e executadas pela Prefeitura estão gerando impactos positivos reais no funcionamento do trânsito, mesmo antes da entrega final das grandes obras”, afirma o superintendente da Transalvador, Diego Brito.

Viaduto

Com o viaduto direcional Zé Linhares, os condutores poderão se deslocar diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran da Av. ACM, sem a necessidade de passar pelo Viaduto dos Rodoviários.

O viaduto direcional Zé Linhares faz parte de um eixo estruturante de mobilidade, integrando a Avenida ACM às avenidas Paralela e Tancredo Neves, aos corredores do BRT e ao sistema viário de acesso à BR-324.

A expectativa da Transalvador é que os ganhos de desempenho viário sejam ampliados após a entrega da estrutura, com efeitos ainda mais perceptíveis nos horários de pico da manhã e do fim da tarde.