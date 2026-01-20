Mulher é atacada com ácido dentro de salão de beleza em Itapuã

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20:39
Uma jovem de 27 anos sofreu queimaduras após ser alvo de um ataque com ácido, na manhã desta terça-feira (20), dentro de um salão de beleza no bairro de Itapuã, em Salvador. A principal suspeita é uma mulher que conseguiu fugir logo após a agressão. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação como lesão corporal dolosa.
Informações obtidas pela Polícia Civil informaram que a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Até o momento, não foram divulgadas atualizações sobre o seu estado de saúde.