Mulher é atacada com ácido dentro de salão de beleza em Itapuã

Caso aconteceu nesta terça-feira (20)

Nauan Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 20:39

Polícia Civil investiga o caso Crédito: Divulgação

Uma jovem de 27 anos sofreu queimaduras após ser alvo de um ataque com ácido, na manhã desta terça-feira (20), dentro de um salão de beleza no bairro de Itapuã, em Salvador. A principal suspeita é uma mulher que conseguiu fugir logo após a agressão. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação como lesão corporal dolosa.