Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sangue ácido e cérebro inchado: como metanol matou empresário

Empresário foi primeira vítima cuja morte está oficialmente ligada à intoxicação por metanol após ingerir bebida adulterada

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:17

Ricardo Lopes Mira
Ricardo Lopes Mira Crédito: Reprodução

O empresário Ricardo Lopes Mira, 54 anos, foi a primeira vítima com morte confirmada por ingestão de bebida adulterada com metanol na onda de intoxicações que atinge São Paulo. Morador da Mooca, ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Vila Lobos, na zona leste.

De acordo com registros do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca), Ricardo era bebedor contumaz e passou mal em casa depois de ingerir a bebida. O irmão o encontrou em estado pré-convulsivo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O laudo médico indicou intoxicação alcoólica, sangue ácido (cetoacidose) e inchaço no cérebro (edema cerebral).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sesab orienta hospitais da Bahia sobre casos de intoxicação por metanol

Pernambuco registra duas mortes por suspeita de intoxicação com metanol

Ministro diz que 'tudo indica' que bebida contaminada por metanol foi distribuída em outros estados

Visão turva e enjoo: o que jovens sentiram após beber metanol em festa

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”

Procurador cita Porsche de juiz e lamenta sua “classe social inferior”
Imagem - Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos

Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos
Imagem - Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
02

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas
03

Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias