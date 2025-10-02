Sangue ácido e cérebro inchado: como metanol matou empresário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:17
O empresário Ricardo Lopes Mira, 54 anos, foi a primeira vítima com morte confirmada por ingestão de bebida adulterada com metanol na onda de intoxicações que atinge São Paulo. Morador da Mooca, ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Vila Lobos, na zona leste.
De acordo com registros do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca), Ricardo era bebedor contumaz e passou mal em casa depois de ingerir a bebida. O irmão o encontrou em estado pré-convulsivo e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O laudo médico indicou intoxicação alcoólica, sangue ácido (cetoacidose) e inchaço no cérebro (edema cerebral).