SP

Sangue ácido e cérebro inchado: como metanol matou empresário

Empresário foi primeira vítima cuja morte está oficialmente ligada à intoxicação por metanol após ingerir bebida adulterada

Metrópoles

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:17

Ricardo Lopes Mira Crédito: Reprodução

O empresário Ricardo Lopes Mira, 54 anos, foi a primeira vítima com morte confirmada por ingestão de bebida adulterada com metanol na onda de intoxicações que atinge São Paulo. Morador da Mooca, ele morreu em 16 de setembro, após quatro dias internado no Hospital Vila Lobos, na zona leste.