Visão turva e enjoo: o que jovens sentiram após beber metanol em festa

Jovens foram hospitalizados após consumirem gin comprado em adega de bebidas; suspeita é que tenham se intoxicado com metanol

Metrópoles

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:15

A Polícia Civil de São Paulo está mobilizada na investigação de uma série de intoxicações por metanol que atingiu um grupo de jovens na capital paulista, após a ingestão de uma bebida adulterada. Até a conclusão desta reportagem, ao menos três pessoas haviam morrido por ingeriram a sustância química, presente em bebidas compradas em estabelecimentos.