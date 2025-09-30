Acesse sua conta
Visão turva e enjoo: o que jovens sentiram após beber metanol em festa

Jovens foram hospitalizados após consumirem gin comprado em adega de bebidas; suspeita é que tenham se intoxicado com metanol

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:15

Drinks
Drinks Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo está mobilizada na investigação de uma série de intoxicações por metanol que atingiu um grupo de jovens na capital paulista, após a ingestão de uma bebida adulterada. Até a conclusão desta reportagem, ao menos três pessoas haviam morrido por ingeriram a sustância química, presente em bebidas compradas em estabelecimentos.

O caso mais grave entre os jovens que passaram mal, após beberem em uma festa entre amigos, envolveu Rafael dos Anjos Martins Silva, que deu entrada no Hospital Geral do Grajaú (HGG) na madrugada do último dia e 1º, por volta das 5h30min, em estado gravíssimo. Ele, que teria consumido o Gin Tanqueray puro e em maior quantidade do que os demais amigos, passou o dia anterior vomitando e com dores abdominais. A vítima chegou a atribuir os sintomas a uma ressaca. Porém, por volta das 3h30, já do dia 1º, ele começou a gritar que estava cego.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

