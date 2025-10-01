Pernambuco registra duas mortes por suspeita de intoxicação com metanol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:18
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco notificou, nesta terça-feira (30), três casos suspeitos de intoxicação por metanol. Entre os pacientes, dois morreram e um ficou cego.
Segundo a pasta, os homens eram do Agreste: dois moradores de Lajedo e um de João Alfredo. Eles foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Nenhum nome foi divulgado oficialmente.
De acordo com o hospital, o primeiro paciente, de 43 anos, deu entrada em 2 de setembro em estado grave e morreu no dia 9. O segundo, de 32, foi internado em 4 de setembro e recebeu alta no dia 23, mas perdeu totalmente a visão. Já o terceiro, natural de João Alfredo, não teve a idade informada. Ele foi hospitalizado em 26 de setembro e faleceu nesta terça-feira (30). Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal.
A SES informou que, nesses casos, o hospital notifica a ocorrência e registra os sintomas relatados na anamnese médica. A secretaria não confirmou se houve ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Já a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) afirmou que prepara ações de fiscalização em depósitos e pontos de venda de bebidas.
As equipes devem recolher amostras suspeitas, interditar lotes preventivamente e atuar em parceria com órgãos como Procon, Ministério Público e forças de segurança. Também foi orientado que os serviços de saúde façam busca ativa de possíveis expostos, notifiquem os casos ao Sinan e capacitem profissionais para o atendimento, incluindo uso de antídotos e hemodiálise em quadros graves.
A Apevisa alerta que os primeiros sintomas de intoxicação por metanol podem se confundir com os efeitos da ingestão de álcool comum, como náusea, dor abdominal e sonolência. Entre seis e 24 horas após o consumo, no entanto, podem aparecer complicações severas, como visão turva, sensibilidade à luz, cegueira, convulsões e coma.
A população deve ficar atenta a sinais de adulteração. Recomenda-se verificar registro do Ministério da Agricultura, rótulo completo, lacre de fábrica, além de comprar apenas em locais de confiança e desconfiar de preços muito abaixo do mercado.
Casos em São Paulo
A situação não é isolada. Em São Paulo, já foram confirmadas cinco mortes por ingestão de bebidas com metanol e seis casos de intoxicação, além de dez sob investigação. Segundo o Ministério da Justiça, os episódios ocorreram em locais comuns de consumo, como bares e adegas.
Reportagem exibida pelo Fantástico no domingo (28) mostrou que entre as vítimas houve quem tenha passado mal após beber gin com amigos, além de um caso de perda de visão depois da ingestão de caipirinhas preparadas com vodca em um bar.