Pernambuco registra duas mortes por suspeita de intoxicação com metanol

Casos se juntam aos 5 mortos registrados em São Paulo

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:18

SES Crédito: Divulgação

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco notificou, nesta terça-feira (30), três casos suspeitos de intoxicação por metanol. Entre os pacientes, dois morreram e um ficou cego.

Segundo a pasta, os homens eram do Agreste: dois moradores de Lajedo e um de João Alfredo. Eles foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Nenhum nome foi divulgado oficialmente.

De acordo com o hospital, o primeiro paciente, de 43 anos, deu entrada em 2 de setembro em estado grave e morreu no dia 9. O segundo, de 32, foi internado em 4 de setembro e recebeu alta no dia 23, mas perdeu totalmente a visão. Já o terceiro, natural de João Alfredo, não teve a idade informada. Ele foi hospitalizado em 26 de setembro e faleceu nesta terça-feira (30). Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal.

A SES informou que, nesses casos, o hospital notifica a ocorrência e registra os sintomas relatados na anamnese médica. A secretaria não confirmou se houve ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Já a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) afirmou que prepara ações de fiscalização em depósitos e pontos de venda de bebidas.

As equipes devem recolher amostras suspeitas, interditar lotes preventivamente e atuar em parceria com órgãos como Procon, Ministério Público e forças de segurança. Também foi orientado que os serviços de saúde façam busca ativa de possíveis expostos, notifiquem os casos ao Sinan e capacitem profissionais para o atendimento, incluindo uso de antídotos e hemodiálise em quadros graves.

A Apevisa alerta que os primeiros sintomas de intoxicação por metanol podem se confundir com os efeitos da ingestão de álcool comum, como náusea, dor abdominal e sonolência. Entre seis e 24 horas após o consumo, no entanto, podem aparecer complicações severas, como visão turva, sensibilidade à luz, cegueira, convulsões e coma.

A população deve ficar atenta a sinais de adulteração. Recomenda-se verificar registro do Ministério da Agricultura, rótulo completo, lacre de fábrica, além de comprar apenas em locais de confiança e desconfiar de preços muito abaixo do mercado.

Casos em São Paulo

A situação não é isolada. Em São Paulo, já foram confirmadas cinco mortes por ingestão de bebidas com metanol e seis casos de intoxicação, além de dez sob investigação. Segundo o Ministério da Justiça, os episódios ocorreram em locais comuns de consumo, como bares e adegas.