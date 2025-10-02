BEBIDAS ADULTERADAS

Sesab orienta hospitais da Bahia sobre casos de intoxicação por metanol

Não há registros de casos no estado

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 07:54

Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol Crédito: Biodiesel Brasil/Divulgação

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) emitiu, como medida preventiva, orientação aos hospitais públicos e privados sobre como agir em possíveis de intoxicação por metanol. Até o momento, não há registro de casos no estado.

A instrução é que as unidades estejam atentas a situações clínicas compatíveis com o quadro e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas à Sesab, de forma a permitir rápida análise e adoção das medidas necessárias.

"A Sesab reforça que mantém diálogo permanente com o Ministério da Saúde [MS] e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde foram notificados casos suspeitos e confirmados", informou em nota publicada nesta quinta-feira (2).

O MS recebeu a notificação de 43 casos por esse tipo de intoxicação, destes 39 casos foram em São Paulo, com 10 confirmados e 29 em investigação. Quatro casos estão em investigação em Pernambuco.

Em São Paulo foi confirmado um óbito, mas outras cinco mortes ainda estão sendo investigadas. Em Pernambuco, duas mortes são investigadas. A investigação dos casos em São Paulo está sendo conduzida pela Polícia Federal.

Confira nota na íntegra:

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informa que, até o momento, não há registros de casos de intoxicação por metanol no estado.

Como medida preventiva, já foi emitida orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas à Sesab, de forma a permitir rápida análise e adoção das medidas necessárias.

A Sesab reforça que mantém diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde foram notificados casos suspeitos e confirmados.