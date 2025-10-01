Acesse sua conta
Empresário de 38 anos morre 20 dias após ingerir metanol em bebida

Marco Aurélio Sumam ingeriu bebida adulterada em São Paulo, segundo investigação preliminar

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:08

Marco Aurélio Sumam ingeriu bebida adulterada em São Paulo, segundo investigação preliminar

O empresário Marco Aurélio Sumam, de 38 anos, é uma das vítimas que teria ingerido bebidas adulteradas com metanol no estado de São Paulo. Ele morreu em 18 de setembro, após quase três semanas de internação.

Registros do 2º DP de São Bernardo do Campo, na região metropolitana, mostram que Sumam passou mal em 28 de agosto, na cidade de Itu, com confusão mental e dificuldade para respirar e falar. Ele, então, foi transferido para o Hospital Intermédica ABC, em São Bernardo, onde morreu no último dia 18.

