Mulher ganha direito na Justiça de cegar com ácido homem que a atacou

Ameneh Bahrami foi atacada após negar pedido de casamento

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20:34

Mulher foi atacada com ácido Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Irã tem regras e relações de casamento bem rígidas e diferentes, o que causa estranhamento em algumas pessoas, mas ninguém imaginou que um simples “não” a um pedido de casamento poderia mudar drasticamente a vida de uma pessoa.

Caso chamou atenção internacional

Em 2004, Ameneh Bahrami não aceitou se casar com Majid Movahedi, que reagiu de forma cruel, ao jogar ácido no rosto da jovem de 27 anos. O ataque deixou marcas profundas, causando a perda de sua visão que a obrigou a enfrentar anos de cirurgias e sofrimento.

O caso chamou atenção internacional pelo desfecho judicial surpreendente. Na lei islâmica, é permitida a retribuição proporcional ao crime, por isso, a Justiça determinou que Movahedi teria os olhos queimados por ácido, sob supervisão médica.

A execução foi marcada para 2011, no entanto, enquanto todos aguardavam o triste desfecho, Ameneh surpreendeu a todos e decidiu perdoar o agressor.

Ameneh pediu apenas que Movahedi arcasse com as suas despesas médicas, avaliadas em cerca de 150 mil euros, valor que não chegou a ser pago.