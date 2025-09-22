Cinco papagaios são separados em zoológico por xingarem visitantes e rirem juntos de situação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:49
Os papagaios são animais muito falantes e engraçados. Conhecidos por protagonizar diversos momentos divertidos, os bichanos dessa vez tiveram que ser punidos por causa das brincadeiras ‘fora hora’. Isso mesmo.
Animais no zoológico
Um grupo de cinco papagaios conhecidos pela linda pelagem cinzenta começaram a chamar a atenção pelo hábito atrevido e inusitado de xingar os visitantes no Lincolnshire Wildlife Park, no Reino Unido.
Por causa disso os pássaros - Billy, Eric, Tyson, Jade e Elise - passaram a proferir palavrões e encorajar uns aos outros a fazer o mesmo, como se estivessem em uma roda de amigos se divertindo.
Para evitar a situação que começou a se tornar desagrável - pois estava sendo feita de maneira repetitiva - a direção do zoológico decidiu separar os papagaios em diferentes áreas do parque.
De acordo com o executivo-chefe do zoológico, Steve Nichols, sempre que um falava um palavrão, outros caíam na gargalhada, fazendo com que continuassem repetindo ofensas em um ciclo vicioso.
A medida foi tomada porque o local recebe muitas famílias, incluindo crianças, e o vocabulário dos animais não era adequado para o ambiente. Além disso, o objetivo era diminuir a má influência mútua, para que os animais retomem comportamentos mais tranquilos.
Os responsáveis pelo zoológico afirmaram que não havia intenção de punir os animais, e que o caso foi tratado com bom humor.