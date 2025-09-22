Acesse sua conta
Cinco papagaios são separados em zoológico por xingarem visitantes e rirem juntos de situação

Animais incentivam uns aos outros a preferirem xingamentos e ofensas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:49

Papagaios caiam na risada juntos
Papagaios caiam na risada juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os papagaios são animais muito falantes e engraçados. Conhecidos por protagonizar diversos momentos divertidos, os bichanos dessa vez tiveram que ser punidos por causa das brincadeiras ‘fora hora’. Isso mesmo.

Um grupo de cinco papagaios conhecidos pela linda pelagem cinzenta começaram a chamar a atenção pelo hábito atrevido e inusitado de xingar os visitantes no Lincolnshire Wildlife Park, no Reino Unido.

Por causa disso os pássaros - Billy, Eric, Tyson, Jade e Elise - passaram a proferir palavrões e encorajar uns aos outros a fazer o mesmo, como se estivessem em uma roda de amigos se divertindo.

Para evitar a situação que começou a se tornar desagrável - pois estava sendo feita de maneira repetitiva - a direção do zoológico decidiu separar os papagaios em diferentes áreas do parque.

De acordo com o executivo-chefe do zoológico, Steve Nichols, sempre que um falava um palavrão, outros caíam na gargalhada, fazendo com que continuassem repetindo ofensas em um ciclo vicioso.

A medida foi tomada porque o local recebe muitas famílias, incluindo crianças, e o vocabulário dos animais não era adequado para o ambiente. Além disso, o objetivo era diminuir a má influência mútua, para que os animais retomem comportamentos mais tranquilos.

Os responsáveis pelo zoológico afirmaram que não havia intenção de punir os animais, e que o caso foi tratado com bom humor.

