Ana Castela aparece tensa ao ver resultado de teste de gravidez em brincadeira: 'Ficou até pálida'

Giuliana Mancini
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:23
Ana Castela divertiu os fãs ao aparecer em um vídeo emocionante nas redes sociais. A cantora foi surpreendida por uma pegadinha feita por Luana Abbeg, que queria contar ao grupo de amigas, de uma forma divertida, que está grávida. Ela convenceu todas a participarem de uma brincadeira de "roleta russa da gravidez", e a reação da Boiadeira chamou a atenção.
Na trend das redes sociais, todas realizaram um teste e descobriram juntas o resultado. Mas, ao ver que um dos testes era positivo, Ana Castela ficou tensa. Foi quando a amiga revelou quem era a nova mamãe do grupo: "sou eu", diz na gravação. A reação da artista foi de pura emoção. "Não sei se choro por causa dela ou porque eu não tô", brincou a cantora, que está em um relacionamento com o cantor Zé Felipe há 2 meses.
Ana Castela
Os fãs se divertiram com a cena. "Já assisti mil vezes, não perde a graça!", escreveu uma seguidora, nos comentários. "A reação da Ana foi a melhor, a alma dela saiu do corpo", brincou outra. "Ela [Ana Castela] achou que era ela!", apontou mais uma. "Ficou até pálida", disse uma quarta pessoa.
Vale lembrar que o atual namorado de Ana Castela, Zé Felipe, é pai de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, do antigo casamento com Virginia Fonseca. Os dois ficaram juntos por cinco anos e se separaram em maio.