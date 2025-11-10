Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cristiano Ronaldo promete 'algo lindo e especial' para funcionária do McDonald's que o ajudou com hambúrgueres de graça

Astro revelou que reencontrou com mulher e salvou número de telefone dela

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:00

Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan
Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan Crédito: Reprodução/YouTube

Cristiano Ronaldo não apenas revelou, em entrevista a Piers Morgan, detalhes do reencontro emocionante com uma das funcionárias de um McDonald's que o ajudava na adolescência, mas também fez uma promessa pública: retribuir a bondade que recebeu na época em que era um jovem de 13 anos faminto na base do Sporting.

O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, garantiu que planeja fazer "algo lindo e especial" para a mulher e outras pessoas que lhe ofereceram hambúrgueres gratuitamente há mais de vinte anos, em Lisboa.

Paula Leça dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução
Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
1 de 9
Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução

"Peguei o número dela, e quando tiver tempo, vou fazer algo lindo e especial para essas pessoas que me ajudaram nesse período. Falei com amigos, estamos tentando encontrar as pessoas 100% e muito em breve vou fazer algo especial. Quando eu prometo, eu cumpro. Uma das pessoas era aquela moça", afirmou o astro.

Reencontro inesperado

O episódio de generosidade ocorreu quando Cristiano Ronaldo tinha 13 anos e costumava ir a uma unidade do McDonald's após os treinos com seu amigo José Semedo. O reencontro, segundo ele, foi totalmente inesperado e aconteceu no aeroporto de Lisboa, após uma viagem de Riad com a família.

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

Cristiano Ronaldo revela reação de funcionária que lhe dava comida de graça: 'Não esperava que eu a reconhecesse'

Imagem - Saiba detalhes do reencontro de Cristiano Ronaldo com funcionária do McDonald’s que lhe dava hambúrgueres quando ele passava fome

Saiba detalhes do reencontro de Cristiano Ronaldo com funcionária do McDonald’s que lhe dava hambúrgueres quando ele passava fome

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

"Foi uma história engraçada. Eu aterrissei em Lisboa, vindo de Riade, e um dos meus amigos disse: 'Cristiano, olha quem está ali'. Sabe quando você vê alguém depois de muitos anos e reconhece a pessoa imediatamente? Vinte anos depois. Eu estava com a minha família e dei um grande abraço na moça", detalhou o jogador, que precisou explicar a situação à sua família.

"Meus filhos até me perguntaram: 'Pai, o que você está fazendo?'. Até a Gio (Georgina Rodríguez) olhou para mim. Eu lhes contei a história depois. A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento", acrescentou.

O craque revelou que a ex-funcionária ficou em choque: "Ela ficou um pouco em choque. Não esperava que eu a reconhecesse. Ela pensou que eu talvez não falasse com ela. Ela me disse que, sempre que eu vinha a Portugal, ela sabia porque trabalhava nos bastidores do aeroporto e sempre tentava me ver, mas era barrada pela segurança. Dessa vez, ela estava lá para substituir uma colega. Fiquei tão feliz e pensei que é isso que é a vida. É tudo sobre momentos, capítulos", concluiu.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
1 de 7
Lamborghini Aventador por Reprodução

Tags:

Cristiano Ronaldo Famoso Famosos Cr7 Paula Leça Dava Hambúrgueres A Cristiano Ronaldo Mcdonald's

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Filme brasileiro dos anos 2000 aparece entre os 100 melhores do século; veja lista

Filme brasileiro dos anos 2000 aparece entre os 100 melhores do século; veja lista
Imagem - Quem é Terremoto? Saiba a história real do matador de aluguel e serial killer que aparece em Tremembé

Quem é Terremoto? Saiba a história real do matador de aluguel e serial killer que aparece em Tremembé

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro chegando: 3 signos dão um salto financeiro surpreendente a partir de hoje (10 de novembro)
01

Dinheiro chegando: 3 signos dão um salto financeiro surpreendente a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
02

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

Imagem - Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais
03

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar