REENCONTRO

Cristiano Ronaldo promete 'algo lindo e especial' para funcionária do McDonald's que o ajudou com hambúrgueres de graça

Astro revelou que reencontrou com mulher e salvou número de telefone dela

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:00

Cristiano Ronaldo em entrevista a Piers Morgan Crédito: Reprodução/YouTube

Cristiano Ronaldo não apenas revelou, em entrevista a Piers Morgan, detalhes do reencontro emocionante com uma das funcionárias de um McDonald's que o ajudava na adolescência, mas também fez uma promessa pública: retribuir a bondade que recebeu na época em que era um jovem de 13 anos faminto na base do Sporting.

O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, garantiu que planeja fazer "algo lindo e especial" para a mulher e outras pessoas que lhe ofereceram hambúrgueres gratuitamente há mais de vinte anos, em Lisboa.

"Peguei o número dela, e quando tiver tempo, vou fazer algo lindo e especial para essas pessoas que me ajudaram nesse período. Falei com amigos, estamos tentando encontrar as pessoas 100% e muito em breve vou fazer algo especial. Quando eu prometo, eu cumpro. Uma das pessoas era aquela moça", afirmou o astro.

Reencontro inesperado

O episódio de generosidade ocorreu quando Cristiano Ronaldo tinha 13 anos e costumava ir a uma unidade do McDonald's após os treinos com seu amigo José Semedo. O reencontro, segundo ele, foi totalmente inesperado e aconteceu no aeroporto de Lisboa, após uma viagem de Riad com a família.

"Foi uma história engraçada. Eu aterrissei em Lisboa, vindo de Riade, e um dos meus amigos disse: 'Cristiano, olha quem está ali'. Sabe quando você vê alguém depois de muitos anos e reconhece a pessoa imediatamente? Vinte anos depois. Eu estava com a minha família e dei um grande abraço na moça", detalhou o jogador, que precisou explicar a situação à sua família.

"Meus filhos até me perguntaram: 'Pai, o que você está fazendo?'. Até a Gio (Georgina Rodríguez) olhou para mim. Eu lhes contei a história depois. A vida é uma caixinha cheia de surpresas, eu nunca esperava por este momento", acrescentou.

O craque revelou que a ex-funcionária ficou em choque: "Ela ficou um pouco em choque. Não esperava que eu a reconhecesse. Ela pensou que eu talvez não falasse com ela. Ela me disse que, sempre que eu vinha a Portugal, ela sabia porque trabalhava nos bastidores do aeroporto e sempre tentava me ver, mas era barrada pela segurança. Dessa vez, ela estava lá para substituir uma colega. Fiquei tão feliz e pensei que é isso que é a vida. É tudo sobre momentos, capítulos", concluiu.