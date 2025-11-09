Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Sua presença suave, mas firme, mostra que o tempo da hesitação está chegando ao fim

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 21:48

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

A segunda-feira (10) chega envolta em uma energia de clareza e propósito trazida pelo Anjo da Guarda. Ele se aproxima para auxiliar quem carrega dúvidas, indecisões e medos diante de escolhas importantes. Sua presença suave, mas firme, mostra que o tempo da hesitação está chegando ao fim e que é hora de agir com sabedoria, fé e confiança no próprio discernimento.

O Anjo da Guarda sussurra que toda decisão verdadeira nasce de um equilíbrio entre razão e emoção. Ele pede calma para ouvir o que o coração quer dizer, sem ignorar o que a mente já compreende. Às vezes, o medo de errar impede que a vida avance, mas o anjo lembra: não decidir também é uma escolha, e geralmente a mais pesada de todas.

Este é um dia para observar sinais, escutar a intuição e não fugir de conversas necessárias. As respostas que você busca já estão dentro de você, esperando apenas coragem para serem reconhecidas. O Anjo da Guarda promete iluminação para quem precisa escolher um novo caminho e tranquilidade para quem teme as consequências.

Três signos sentirão essa vibração de forma mais intensa: Gêmeos, Escorpião e Capricórnio.

Gêmeos

O Anjo da Guarda o ajuda a silenciar o turbilhão mental que costuma dificultar suas decisões. Ele traz foco e clareza para uma escolha importante que vem sendo adiada. É hora de confiar mais no que você sente e menos no que os outros dizem. As respostas virão no momento exato, e o caminho certo se mostrará com naturalidade.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Escorpião

Este é um dia de virada interior. O Anjo da Guarda o encoraja a deixar o passado no lugar dele e a seguir sem olhar para trás. Uma decisão que parecia dolorosa trará, na verdade, libertação e paz. Escute sua intuição e não permita que o medo de se desapegar o impeça de recomeçar. O novo pede passagem, e o anjo abre as portas para ele.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O anjo sopra serenidade e sabedoria sobre você. Ele o ajuda a entender que decidir é um ato de coragem, mas também de amor-próprio. Há algo que exige uma definição, um projeto, uma relação ou um rumo profissional, e o Anjo da Guarda o guia para fazer essa escolha com confiança. O futuro se tornará mais leve quando você decidir com o coração tranquilo.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia: Tomar uma decisão é confiar que o Universo apoia quem se move com fé. Escute a voz da alma, siga o que traz paz e deixe que o Anjo da Guarda ilumine o caminho da sua escolha.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Dado Dolabella divulga vídeo da ex 'furiosa' e rebate denúncia de agressão: 'Diante de tanta mentira'

Dado Dolabella divulga vídeo da ex 'furiosa' e rebate denúncia de agressão: 'Diante de tanta mentira'
Imagem - Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'

Suzane von Richthofen celebra 100 mil seguidores em loja de chinelos e diz: 'Cuido de tudo com amor'

MAIS LIDAS

Imagem - Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv
01

Governo apresenta proposta de reestruturação do Planserv

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
03

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Anjo da Fortuna chega para 3 signos: chega de dívidas e aperto, tem uma grana boa chegando a partir deste domingo (9 de novembro)
04

Anjo da Fortuna chega para 3 signos: chega de dívidas e aperto, tem uma grana boa chegando a partir deste domingo (9 de novembro)