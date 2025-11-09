ASTROLOGIA

Anjo da Guarda orienta 3 signos nesta segunda (10 de novembro): escute seu coração e você terá a resposta que tanto precisa

Sua presença suave, mas firme, mostra que o tempo da hesitação está chegando ao fim

Fernanda Varela

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 21:48

A segunda-feira (10) chega envolta em uma energia de clareza e propósito trazida pelo Anjo da Guarda. Ele se aproxima para auxiliar quem carrega dúvidas, indecisões e medos diante de escolhas importantes. Sua presença suave, mas firme, mostra que o tempo da hesitação está chegando ao fim e que é hora de agir com sabedoria, fé e confiança no próprio discernimento.

O Anjo da Guarda sussurra que toda decisão verdadeira nasce de um equilíbrio entre razão e emoção. Ele pede calma para ouvir o que o coração quer dizer, sem ignorar o que a mente já compreende. Às vezes, o medo de errar impede que a vida avance, mas o anjo lembra: não decidir também é uma escolha, e geralmente a mais pesada de todas.

Este é um dia para observar sinais, escutar a intuição e não fugir de conversas necessárias. As respostas que você busca já estão dentro de você, esperando apenas coragem para serem reconhecidas. O Anjo da Guarda promete iluminação para quem precisa escolher um novo caminho e tranquilidade para quem teme as consequências.

Três signos sentirão essa vibração de forma mais intensa: Gêmeos, Escorpião e Capricórnio.

Gêmeos

O Anjo da Guarda o ajuda a silenciar o turbilhão mental que costuma dificultar suas decisões. Ele traz foco e clareza para uma escolha importante que vem sendo adiada. É hora de confiar mais no que você sente e menos no que os outros dizem. As respostas virão no momento exato, e o caminho certo se mostrará com naturalidade.

Escorpião

Este é um dia de virada interior. O Anjo da Guarda o encoraja a deixar o passado no lugar dele e a seguir sem olhar para trás. Uma decisão que parecia dolorosa trará, na verdade, libertação e paz. Escute sua intuição e não permita que o medo de se desapegar o impeça de recomeçar. O novo pede passagem, e o anjo abre as portas para ele.

Capricórnio

O anjo sopra serenidade e sabedoria sobre você. Ele o ajuda a entender que decidir é um ato de coragem, mas também de amor-próprio. Há algo que exige uma definição, um projeto, uma relação ou um rumo profissional, e o Anjo da Guarda o guia para fazer essa escolha com confiança. O futuro se tornará mais leve quando você decidir com o coração tranquilo.

