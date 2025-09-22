Acesse sua conta
Menino de 2 anos diz que recebeu visita de Jesus em seu berço: ‘Olhos de fogo’; veja vídeo

Mãe de criança compartilhou momento em que criança explica como aconteceu encontro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:22

Menino de 2 anos encantou seguidores com relato
Menino de 2 anos encantou seguidores com relato Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As crianças guardam a pureza no coração. Por isso, muitas pessoas, especialmente os adultos acreditam que elas têm uma ligação especial com o Divino, que habita os altos céus, distante aos olhos humanos, que não parecem tão distantes dos pequenos.

Ashley Byerley

Ashley Byerley, mãe do menino por Reprodução | Redes Sociais

