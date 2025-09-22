ENCONTRO DIVINO

Menino de 2 anos diz que recebeu visita de Jesus em seu berço: ‘Olhos de fogo’; veja vídeo

Mãe de criança compartilhou momento em que criança explica como aconteceu encontro

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 21:22

Menino de 2 anos encantou seguidores com relato Crédito: Reprodução | Redes Sociais

As crianças guardam a pureza no coração. Por isso, muitas pessoas, especialmente os adultos acreditam que elas têm uma ligação especial com o Divino, que habita os altos céus, distante aos olhos humanos, que não parecem tão distantes dos pequenos.

Esse foi o caso de um menino de dois anos que mora nos Estados Unidos. A mãe da criança, Ashley Byerley, registrou o momento em que o filho contou como aconteceu o momento encantador em que viu Jesus e descreve detalhes do encontro que emocionou os seguidores.

Ashley Byerley registrou o momento em que seu filho conta que viu Jesus e descreve detalhes desse encontro. Em um momento de conversa, a mãe pergunta para o filho o que ele tinha visto e qual a cor dos olhos de Jesus.

“Vermelho e laranja”, sussurra a criança, no entanto a mãe não ouve e pergunta mais uma vez. Em seguida, ela questiona: “como fogo?”. O menino responde: “sim”.

“Eu te amo muito”, diz a mãe que reforça que é exatamente o que Jesus diria para ele. O menino ainda revelou que Jesus chegou a conversar com ele após mais uma pergunta da mãe, mas não revelou detalhes da conversa. Ao final, ele diz que Jesus “voltou para a lua”.