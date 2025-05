MEDO

Cantor lembra medo da morte após problema cardíaco: 'Jesus falou: ainda não é hora de você vir’

Luan Pereira viveu experiência muito forte com a sua fé

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2025 às 14:55

Luan Pereira

Após enfrentar sérios problemas de saúde, o cantor Luan Pereira falou sobre sua recuperação e agradeceu por estar vivo. “Cara, Deus… Cara, a explicação está nas pessoas e nas situações que Deus colocou na minha vida, minha família”, iniciou o cantor, que foi diagnosticado com arritmia, em entrevista ao portal Leo Dias.>

Ele contou que a aproximação com a família, com a equipe e com sua noiva foi essencial para sua recuperação. “Eu sempre falo e me refiro a ela como alguém que me curou”, afirmou.>

Hoje, Luan prioriza o tempo com a família, a saúde mental e a espiritualidade. “Quando você se dá conta, você tem que estar com tudo, mas, ao mesmo tempo, você não tem nada. Qual é o sentido da vida? Então, eu tento ser um pouquinho de cada coisa, e Deus vai criando o caminho. É só nós caminharmos no caminho dele.”>

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele revelou que leva uma imagem da santa para os bastidores dos shows. “Ela já realizou muitos milagres na minha vida”, contou.>

Sobre o momento mais crítico da sua doença cardíaca, ele lembrou que teve uma forte conexão com Jesus, que o impediu de morrer. “Ali eu cheguei na porta, ali Jesus falou: ‘Ainda não é hora de você vir, fica mais um pouco’. Cara, foi doideira! Foi uma mistura de arritmia com virose e com doideira de cabeça. Eu tava, tipo assim, muito aéreo, achando que muita coisa tava dando errado, enquanto tudo tava dando certo. Nunca as coisas pararam de dar certo.”>