DE OLHO NELA

Quem é a atriz da Globo que foi seguida por Justin Bieber no Instagram? Conheça

Cecília Chancez está no ar como Dara na novela Dona de Mim

Cecília Chancez agora é seguida por Justin Bieber no Instagram. O astro canadense de 31 anos deu follow na atriz neste fim de semana, e o gesto não passou despercebido pelos fãs. O nome da artista logo viralizou nas redes sociais e fez crescer o interesse em torno da carioca, que atualmente está no ar como a Dara na novela Dona de Mim, da Globo.>

Apesar de seu envolvimento com a arte desde pequena, Cecília por pouco não seguia outros rumos. Em entrevista ao GLOBO, em 2023, ela revelou que chegou a ganhar uma bolsa para estudar astrofísica na Universidade de Dallas, nos Estados Unidos. "A arte foi meu sonho, mas achava que não poderia realizar porque não estava ao meu alcance. Sempre via as meninas branquinhas, bonitinhas nas telas. Então, estudei muito para ser astrofísica. Hoje, quero muito ser soldado desse exército de meninas negras que lutam pelo seu espaço", falou.>

O interesse de Justin Bieber pelo Brasil não vem do nada. Esposa do cantor, Hailey Bieber tem ascendência brasileira por parte da avó paterna. Ela, inclusive, já foi vista cantando canções infantis em português, e tem tem "Minas Gerais" tatuado, além das palavras "gente" e "beleza". Além disso, já compartilhou imagens do filho do casal, Jack Blues, com roupa verde e amarela, com o nome “Bieber” e o número 10 nas costas.>