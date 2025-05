'APOSENTADA'

Marília Gabriela anuncia aposentadoria após mais de 50 anos de carreira: 'Faço o que quero'

Apresentadora ficou nostálgica e mostrou primeira carteira de trabalho

Marília Gabriela está oficialmente aposentada. O anúncio foi feito pela apresentadora de 76 anos em seu Instagram, nesta segunda-feira (12). Ela postou uma imagem em que aparece com uma camisa divertida, e brincou que agora só vai se dedicar ao que lhe dá prazer, como viajar. "Aposentada: eu faço o que eu quero, quando eu quero. Além disso: não é mais meu problema", diz a blusa. >

A apresentadora também ficou nostálgica e relembrou o início de sua carreira profissional. Ela comentou que encontrou sua primeira carteira de trabalho, e notou que o emprego que começou no Jornalismo foi em 1970 na Rádio Televisão Paulista (Globo).>

Em mais de 50 anos de carreira, Marília Gabriela ficou marcada por suas entrevistas nas noites de emissoras como GNT e SBT. Ela se destacou com o programa De Frente com Gabi (SBT) e, antes disso, trabalhou como apresentadora do Jornal Hoje, Fantástico e Jornal Bandeirantes.>