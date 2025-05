MISTÉRIO

Perfil do Globoplay é 'invadido' no Instagram e intriga seguidores: hacker ou marketing?

Publicações foram apagadas, imagem de perfil sumiu e única postagem sugere invasão

O perfil oficial do Globoplay no Instagram amanheceu irreconhecível nesta segunda-feira (12), deixando seus mais de 4 milhões de seguidores intrigados. Todas as publicações foram apagadas, a foto de perfil sumiu e até a biografia foi deletada. A única publicação restante traz uma imagem preta com os dizeres "perfil invadido", o que levantou suspeitas sobre um possível ataque hacker ou talvez uma ousada campanha de marketing. >