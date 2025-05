SUSTO!

MC Loma entra em desespero em hotel de Londres: 'Tremendo, achei que era o fim'

Cantora se assustou com alerta e quase fugiu do quarto achando que o hotel estava pegando fogo

A cantora MC Loma passou por um susto daqueles durante sua estadia em um hotel em Londres, nesta segunda-feira (12). Em viagem pela Europa com amigos, a artista, de 22 anos, foi surpreendida por um alarme de incêndio tocando insistentemente dentro do quarto e, sem dominar o inglês, entrou em pânico achando que se tratava de uma emergência real. >

Nas redes sociais, Loma compartilhou o momento com seus seguidores e apareceu com os olhos inchados de tanto chorar. Segundo ela, decidiu dormir até mais tarde naquele dia, já que não havia compromissos agendados, e foi acordada pelo barulho alto e repentino vindo do sistema de segurança do hotel.>