Mãe de MC Loma rebate crítica de Melody: “Quem não merece a fama que tem é tu”

Claudia garantiu que Loma não responderá às provocações, e que está pronta para defendê-la publicamente

H Heider Sacramento

Publicado em 16 de dezembro de 2024 às 08:26

Claudia e Loma Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Claudia, mãe de MC Loma, saiu em defesa da filha neste domingo (15), após Melody afirmar que a cantora “cresceu do nada”. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Claudia rebateu as declarações, destacando que Loma conquistou sua fama com mérito e acusando Melody de inveja e de tentar ganhar visibilidade às custas da filha.

“Tá com inveja dela como toda vida tu teve, tá toda apagada e quer ganhar biscoito na fama dela. Quem não merece a fama que tem é tu, que não sei nem de que buraco saiu”, disparou Claudia, visivelmente irritada. Ela também garantiu que Loma não responderá às provocações, e que está pronta para defendê-la publicamente.

O comentário polêmico de Melody foi feito no programa Sabadou com Virginia, no sábado (14). Durante um dos quadros, a artista foi questionada sobre quem, em sua opinião, não merecia a fama que possui, e não hesitou em citar MC Loma. “Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo”, iniciou Melody, antes de explicar: “É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada. Sem um motivo muito claro, mas hoje em dia eu acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal”, disse.

Apesar de tentar amenizar o tom, Melody admitiu que as duas já tiveram desentendimentos no passado, mas afirmou que atualmente está em paz com a situação. “Eu tive uma intriga com ela, estou em paz hoje em dia, mas é a Loma”, declarou.