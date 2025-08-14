TURISMO

Pesquisa revela que as rotas aéreas mais turbulentas do mundo ficam na América Latina; veja quais

Estudo aponta que rotas aéreas na América Latina são as que têm mais turbulência

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:14

Saiba quais são as rotas de avião mais "agitadas" da América Latina, segundo nova pesquisa Crédito: Freepik

Um estudo recente do Turbli, site especializado em previsão de turbulências, revelou que seis das dez rotas aéreas mais turbulentas do mundo estão situadas na América Latina. Curiosamente, o Brasil não aparece nessa lista, que concentra a atenção em outros países sul-americanos com condições geográficas únicas.

A pesquisa, que analisou dados de mais de 10 mil trajetos globais, demonstra como a geologia local pode transformar voos em experiências de pura adrenalina. A proximidade com grandes formações montanhosas, por exemplo, é um fator determinante para a instabilidade do ar.

Para passageiros e profissionais da aviação, o conhecimento dessas informações é vital, pois permite antecipar cenários e planejar voos com maior segurança. Compreender os padrões de turbulência facilita decisões mais informadas sobre viagens aéreas.

Cordilheira dos Andes: fator crucial

A maioria das rotas aéreas com alta turbulência está localizada próxima a cadeias de montanhas, especialmente a imponente Cordilheira dos Andes. O choque de massas de ar com o relevo acidentado cria as condições ideais para intensas turbulências, desafiando pilotos e passageiros.

O percurso entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile, ocupa o primeiro lugar entre os mais turbulentos, apesar de sua curta distância. Na sequência, aparecem Córdoba–Santiago e Mendoza–Salta, ambas na Argentina, reforçando a predominância andina nas rotas aéreas mais instáveis.

Como a turbulência é avaliada