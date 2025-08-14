Acesse sua conta
Pesquisa revela que as rotas aéreas mais turbulentas do mundo ficam na América Latina; veja quais

Estudo aponta que rotas aéreas na América Latina são as que têm mais turbulência

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:14

Saiba quais são as rotas de avião mais "agitadas" da América Latina, segundo nova pesquisa Crédito: Freepik

Um estudo recente do Turbli, site especializado em previsão de turbulências, revelou que seis das dez rotas aéreas mais turbulentas do mundo estão situadas na América Latina. Curiosamente, o Brasil não aparece nessa lista, que concentra a atenção em outros países sul-americanos com condições geográficas únicas.

A pesquisa, que analisou dados de mais de 10 mil trajetos globais, demonstra como a geologia local pode transformar voos em experiências de pura adrenalina. A proximidade com grandes formações montanhosas, por exemplo, é um fator determinante para a instabilidade do ar.

As rotas aéreas mais turbulentas do mundo

Saiba quais são as rotas de avião mais "agitadas" para se voar por Freepik
Cordilheira dos Andes por Freepix
Córdoba–Santiago na Argentina por Shutterstock
Essa rota ocupa o primeiro lugar entre os mais turbulentos por Reprodução
Mendoza–Salta na Argentina por Shutterstock
Percurso entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile por REprodução
Turbli emprega o Índice de Dissipação de Vórtices (EDR) por Shutterstock
Avisão sa por Reprodução
1 de 8
Saiba quais são as rotas de avião mais "agitadas" para se voar por Freepik

Para passageiros e profissionais da aviação, o conhecimento dessas informações é vital, pois permite antecipar cenários e planejar voos com maior segurança. Compreender os padrões de turbulência facilita decisões mais informadas sobre viagens aéreas.

Cordilheira dos Andes: fator crucial

A maioria das rotas aéreas com alta turbulência está localizada próxima a cadeias de montanhas, especialmente a imponente Cordilheira dos Andes. O choque de massas de ar com o relevo acidentado cria as condições ideais para intensas turbulências, desafiando pilotos e passageiros.

O percurso entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile, ocupa o primeiro lugar entre os mais turbulentos, apesar de sua curta distância. Na sequência, aparecem Córdoba–Santiago e Mendoza–Salta, ambas na Argentina, reforçando a predominância andina nas rotas aéreas mais instáveis.

Como a turbulência é avaliada

O Turbli emprega o Índice de Dissipação de Vórtices (EDR) para mensurar a turbulência, classificando-a em cinco níveis. Quanto maior o índice, que vai de "leve" (0-20) a "extrema" (80-100), mais desconfortável e instável o voo se torna, afetando diretamente a experiência a bordo.

