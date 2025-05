LUTO

Mãe de ex-BBB morre em pleno Dia das Mães: 'Pedaço gigante de mim partiu'

Brother escreveu texto emocionado nas redes sociais

O ex-BBB Nizam anunciou a morte da sua mãe, Somaia Hayek, neste domingo (11), Dia das Mães. Ele compartilhou a informação em suas redes sociais, e a causa do falecimento não foi divulgada.>

“Neste momento de luto, que a paz e a força nos envolva, e que as lembranças dos momentos felizes nos confortem. Minha amada mãe, obrigada por tudo. Estaremos juntos até depois do fim. Descanse em paz, meu amor, minha melhor amiga. Um pedaço gigante de mim partiu junto com você”, lamentou.>