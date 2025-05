NAS REDES SOCIAIS

Ex de Marcello Novaes desabafa após fim do casamento de Carol Nakamura: 'Saco de pancadas'

Saory Cardoso viveu um romance de três anos com o ator

O modelo Guilherme Leonel anunciou o fim do casamento com Carol Nakamura em uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (12). Ele fez um longo desabafo e acusou a atriz de pressioná-lo durante o relacionamento. Falou, inclusive, que teve síndrome do pânico e depressão "pois nunca era o suficiente". Nos comentários, Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes, aproveitou para fazer uma declaração polêmica sobre o término do próprio namoro.>