Pastor viraliza ao cravar data da volta de Jesus: 'Minha filha sonhou'

Religioso sul-africano profetizou data do 'Juízo Final'

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:12

Joshua Mhlakela previu data do arrebatamento Crédito: Reprodução

O "Juízo Final" estaria bem próximo. Isso é o que profetizou o pastor evangélico sul-africano Joshua Mhlakela. Na semana passada o religioso viralizou com vídeo de entrevista em que afirma ter tido uma visão que marca a data do retorno de Jesus. De acordo com ele, o filho de Deus retornará à terra em 23 de setembro.

Se a previsão de Joshua for concretizada o fato ocorrerá durante o Rosh Hashaná, festa que ocorre no primeiro dia do primeiro mês do calendário judaico. Neste ano de 2025, a data, que alguns cristãos que o seguem já associam à profecia, cai justamente entre os dias 22 e 24 de setembro.

"O arrebatamento está sobre nós, esteja você pronto ou não", disse Mhlakela. "Vi Jesus sentado em seu trono e pude ouvi-lo em alto e bom som dizendo: 'Em breve voltarei'", proclamou em ele, em uma entrevista à CettwinzTV.

Nas redes, a fala viralizou com alguns acreditando na palavra do pastor, já outros argumentando que é impossível prever o retorno de Jesus à Terra. Alguns até deram deram relatos que iam de acordo com a previsão do sul-africano.

"Minha filha de 10 anos sonhou com o Arrebatamento recentemente", disse uma internauta. "Nossa, eu consigo ler a mente das pessoas e o Joshua está 100% falando a verdade", confirmou um crente nas redes.

"Eu escolho estar preparada espiritualmente [para o retorno de Jesus] porque ninguém sabe a data ou a hora", argumentou uma terceira. "É melhor prevenir do que remediar. Em vez de discutir, vamos ficar atentos e nos manter preparados, só Deus sabe a hora", ponderou outro.

O que é o arrebatamento com a volta de Jesus?

O arrebatamento é uma doutrina cristã, principalmente de correntes pentecostais, que descreve o momento em que os fiéis vivos e ressuscitados serão levados ao encontro de Jesus nos ares, durante a sua vinda (Parousia). Esse evento está intrinsecamente ligado à volta de Jesus (Segunda Vinda), pois o arrebatamento seria o evento inicial que culminaria no Apocalipse da terra e na vida plena para os escolhidos.