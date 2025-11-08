Acesse sua conta
Ameaças, perseguições e ofensas: fã pode ser presa se chegar perto de Leandro, do KLB, e da esposa

Leandro e Natália relataram que foram perseguidos nas redes sociais e também em lugares onde frequentam

  Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 17:17

Leandro, do grupo KLB, e a atriz Natália Guimarães

Uma fã do cantor Leandro, do grupo KLB, pode ser presa caso se aproxime do artista ou da esposa dele, a atriz Natália Guimarães. O casal denunciou ter sofrido ameaças, perseguições e ofensas e acionou a Justiça contra a mulher, que acusa Natália, vice Miss Universo 2007, de ter “acabado” com a carreira do marido.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) impôs medidas cautelares contra a fã Davilyn Leite Catello, proibindo-a de se aproximar de Leandro, de Natália e também dos familiares do casal, que tem duas filhas.

Segundo o colunista Alessandro LoBianco, que revelou o caso, a mulher perseguia o cantor e a atriz, além de fazer ameaças e xingamentos pelas redes sociais. A Justiça determinou que Davilyn seja presa caso tente se aproximar da família.

Leandro e Natália relataram que foram perseguidos até a academia que frequentam. Após ameaçar Natália de morte, a mulher permaneceu no local, fotografou o carro da família e circulou pela região, segundo mostram as imagens e gravações anexadas no processo.

Além do episódio na academia, a fã também usava as redes sociais para ofender Natália Guimarães e publicar ameaças contra ela, alegando ser “fã” de Leandro.

