Influencer vai parar no hospital após cachorro comer dedo do pé enquanto ele dormia: 'Ele é dócil'

Wladmir Pinheiro
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15:31
O influencer Matheus Vandré foi parar no hospital depois que o cão de estimação, da raça American Bully, comeu seu dedo do pé enquanto ele dormia. O acidente aconteceu na madrugada da sexta-feira (7).
Matheus, que usa cadeira de rodas, contou que percebeu ao acordar que o cão havia destruído o dedo mindinho do pé direito. 'Quando eu fui colocar o pé no chão, eu vi muito sangue. Quando olhei, percebi que eu estava sem o dedo, mas eu demorei a raciocinar', disse.
Só então ele viu que 'Bradock', seu cachorro, havia comido o dedo até a altura do osso. 'Ele engoliu o dedo', disse.
Matheus publicou um vídeo no Instagram, onde tem mais de 100 mil seguidores, que demorou a entender o que tinha acontecido.
'Eu acordei sem o dedo do pé. Vocês sabem que eu sou cadeirante, e da cintura pra baixo eu não tenho sensibilidade, e o meu abençoado comeu meu dedo', disse ele no vídeo.
'Acordei, vim direto pra o hospital, fiz todos os exames, raio-X, operei. Estou sem dedo, mas estou bem. Estou internado, vou ficar até domingo', disse Matheus.
Ao final, ele disse que não ficou chateado com o cachorro. 'Ele é muito dócil, foi apenas um acidente'