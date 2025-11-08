'ELE ENGOLIU MEU DEDO'

Influencer vai parar no hospital após cachorro comer dedo do pé enquanto ele dormia: 'Ele é dócil'

'Foi apenas um acidente', tentou acalmar o jovem após o cachorro roer o dedo do pé

Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15:31

Influencer vai parar no hospital após cachorro comer dedo do pé enquanto ele dormia Crédito: Reprodução

O influencer Matheus Vandré foi parar no hospital depois que o cão de estimação, da raça American Bully, comeu seu dedo do pé enquanto ele dormia. O acidente aconteceu na madrugada da sexta-feira (7).

Matheus, que usa cadeira de rodas, contou que percebeu ao acordar que o cão havia destruído o dedo mindinho do pé direito. 'Quando eu fui colocar o pé no chão, eu vi muito sangue. Quando olhei, percebi que eu estava sem o dedo, mas eu demorei a raciocinar', disse.

Só então ele viu que 'Bradock', seu cachorro, havia comido o dedo até a altura do osso. 'Ele engoliu o dedo', disse.

Matheus publicou um vídeo no Instagram, onde tem mais de 100 mil seguidores, que demorou a entender o que tinha acontecido.



'Eu acordei sem o dedo do pé. Vocês sabem que eu sou cadeirante, e da cintura pra baixo eu não tenho sensibilidade, e o meu abençoado comeu meu dedo', disse ele no vídeo.

'Acordei, vim direto pra o hospital, fiz todos os exames, raio-X, operei. Estou sem dedo, mas estou bem. Estou internado, vou ficar até domingo', disse Matheus.