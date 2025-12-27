Acesse sua conta
Desacato, ameaça e ato obsceno: influencer Romagaga é presa em São Paulo

Ocorrência foi registrada na região da Rua Augusta

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:30

A influenciadora Romagaga foi detida em São Paulo na manhã deste sábado (27/12) após uma ocorrência registrada na região da Rua Augusta, no centro da capital paulista. O caso foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota enviada à coluna.

Segundo a SSP, policiais militares foram acionados por volta das 10h para atender a um chamado no local. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram a criadora de conteúdo, de 30 anos, que alegava ter tido o celular roubado pelo gerente de um hotel.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO 24H. 

Romagaga

