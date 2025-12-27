Desacato, ameaça e ato obsceno: influencer Romagaga é presa em São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 20:30
A influenciadora Romagaga foi detida em São Paulo na manhã deste sábado (27/12) após uma ocorrência registrada na região da Rua Augusta, no centro da capital paulista. O caso foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em nota enviada à coluna.
Segundo a SSP, policiais militares foram acionados por volta das 10h para atender a um chamado no local. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram a criadora de conteúdo, de 30 anos, que alegava ter tido o celular roubado pelo gerente de um hotel.
Romagaga