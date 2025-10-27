SÃO PAULO

Quem é a ‘Esquerdogata’, influencer presa após humilhar policiais

Nos vídeos que viralizaram, Aline debocha dos policiais, questionando salários, classe social e aparência

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:24

Aline Bardy Dutra, influenciadora digital conhecida como “Esquerdogata" Crédito: Reprodução

Aline Bardy Dutra, influenciadora digital conhecida como “Esquerdogata”, foi presa em Ribeirão Preto (SP), no sábado (25), após ofender e desacatar policiais militares durante uma abordagem. Ela apresentava sinais de embriaguez, segundo o boletim de ocorrência, e chegou a tentar danificar a viatura, batendo as algemas contra o vidro traseiro, o que levou à imobilização de suas pernas.

Nos vídeos que viralizaram, Aline debocha dos policiais, questionando salários, classe social e aparência. Entre as falas registradas, afirmou que sua sandália “vale o carro de vocês”, provocou: “Você tem noção de quem é você e quem sou eu?” e disse que o policial “não tem dinheiro nem para falar com o meu advogado”. Ela ainda chamou um dos PMs de “fascistinha” e afirmou que a prisão poderia alavancar sua carreira política: “Sabe que uma militante ser presa, isso vai me fazer deputada federal? Vou mandar em vocês tanto.”

A abordagem teria sido motivada por uma denúncia de suposta injúria racial. Segundo o boletim, Aline se aproximou de um dos policiais e disse: “Um preto querendo foder outro preto”. Ela negou o crime racial, afirmando que a frase foi “retirada de contexto”. Durante a detenção, também foi acusada de preconceito linguístico ao zombar da forma como um policial conjugou um verbo.

Após audiência de custódia no mesmo dia, Aline foi liberada, mas deverá cumprir medidas cautelares, incluindo comparecimento regular à Justiça e restrição de horários. Sua defesa reafirmou que não houve injúria racial e que as declarações foram feitas “em meio a um estado de forte emoção”.

Quem é Aline Bardy Dutra, a “Esquerdogata”