Regiane Alves revela conselho de Susana Vieira que a fez aceitar convite da Playboy

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:20
Regiane Alves tinha 27 anos quando vivia o auge da carreira como a vilã Dóris em Mulheres Apaixonadas (2003). O sucesso da personagem, que maltratava os avós vividos por Oswaldo Louzada e Carmem Silva, rendeu à atriz convites insistentes da Playboy para posar nua na edição de aniversário da revista, em agosto daquele ano.
Apesar da proposta tentadora, Regiane demorou a dar uma resposta. “Achava que não tinha muito a ver comigo, que era uma exposição desnecessária. Ao mesmo tempo, era uma edição de aniversário, e tinha um status nisso”, contou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.
A decisão só veio após um conselho de Susana Vieira, colega de elenco na trama. “Ela me disse: ‘Tem que fazer, minha filha. Antes a gente fazia sem ganhar nenhum tostão. Agora que pagam bem, faz mesmo. Tem que fazer. Mostra tudo!’”, lembrou Regiane, aos risos.
Regiane Alves
Depois do incentivo, a atriz conversou com os pais e aceitou a proposta. O ensaio, clicado por Bob Wolfenson, foi ambientado nos bastidores de um set de filmagem e explorou a popularidade da personagem. A chamada de capa estampava: “Dóris para maiores”.
Hoje, aos 47 anos, Regiane Alves afirma que não se arrepende. “Não tem nenhuma foto escandalosa. Foi do jeito que eu quis fazer. Ficou muito em cima da personagem, e tenho orgulho desse trabalho”, declarou.