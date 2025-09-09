BASTIDORES

Regiane Alves revela conselho de Susana Vieira que a fez aceitar convite da Playboy

Atriz relembrou que só decidiu posar nua após ouvir incentivo da colega de elenco em Mulheres Apaixonadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:20

Regiane AlvesRegiane Alves lembra seu ensaio para a revista 'Playboy' em 2003 em entrevista ao podcast Papagaio Falante Crédito: Reprodução/Youtube

Regiane Alves tinha 27 anos quando vivia o auge da carreira como a vilã Dóris em Mulheres Apaixonadas (2003). O sucesso da personagem, que maltratava os avós vividos por Oswaldo Louzada e Carmem Silva, rendeu à atriz convites insistentes da Playboy para posar nua na edição de aniversário da revista, em agosto daquele ano.

Apesar da proposta tentadora, Regiane demorou a dar uma resposta. “Achava que não tinha muito a ver comigo, que era uma exposição desnecessária. Ao mesmo tempo, era uma edição de aniversário, e tinha um status nisso”, contou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

A decisão só veio após um conselho de Susana Vieira, colega de elenco na trama. “Ela me disse: ‘Tem que fazer, minha filha. Antes a gente fazia sem ganhar nenhum tostão. Agora que pagam bem, faz mesmo. Tem que fazer. Mostra tudo!’”, lembrou Regiane, aos risos.

Depois do incentivo, a atriz conversou com os pais e aceitou a proposta. O ensaio, clicado por Bob Wolfenson, foi ambientado nos bastidores de um set de filmagem e explorou a popularidade da personagem. A chamada de capa estampava: “Dóris para maiores”.