Com agenda cheia, Oh Polêmico se apresenta em três cidades da Bahia; confira como adquirir ingressos

Além de Salvador, cantor leva o pagodão para outras cidades da Bahia

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:50

Oh Polêmico, cantor de pagotrap, é autor de diversos hits
Oh Polêmico, cantor de pagotrap, é autor de diversos hits Crédito: Divulgação

Com o verão, o clima de festas já paira na Bahia, e o estado tem diversas festas, com o bom pagodão que a estação pede. Oh Polêmico se despede de 2025 e abre 2026 em ritmo acelerado, com uma maratona de shows.

Com eventos em três cidades, o artista vive um dos momentos mais intensos da carreira, conectando rua, público e celebração. No dia 30 de dezembro (terça-feira), o artista comanda a Levada Andaraí, com trio elétrico, com saída da Praça Dr. Inocencio Monteiro, a partir das 13h30.

Os ingressos custam a partir de R$ 120 e estão à venda no Sympla. No dia seguinte, o cantor se apresenta no Réveillon de Ibiquera, show promovido pela prefeitura. O evento gratuito vem se consolidando como um dos mais aguardados da Chapada Diamantina.

Para abrir o ano de 2026, no dia 1 de janeiro, o cantor se apresenta em Barreiras, na Lavagem do Kimarrei, dividindo o palco com Zau O Pássaro, Rei dos Faixas, Tony Salles e Toinho O Piseiro. Os ingressos estão disponíveis na Ticket Maker.

“2025 foi um ano de muitas conquistas e correria. Cada show me lembrou de onde eu vim e por que faço pagodão. Fechar o ano na Bahia é especial demais”, afirma o cantor.

