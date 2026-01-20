TRANSPORTE

Mudança na Rodoviária altera nome de linhas de ônibus em Salvador; veja como ficou

Alteração na nomenclatura começa a valer a partir desta quarta (21)

Com a mudança da Rodoviária de Salvador para o novo endereço, no bairro de Águas Claras, as linhas que circulavam com o nome do terminal serão renomeadas a partir desta quarta-feira (21). A informação foi divulgada pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

As cinco linhas que tinham o antigo terminal como referência, passarão a utilizar o nome do Terminal Shopping da Bahia.

As linhas 0339 - Rodoviária Circular R1, 0341 - Rodoviária Circular R2, 1612 - Vista Alegre/Paripe x Rodoviária, 0219 - Ribeira x Rodoviária e 1309 - Colina Azul x Rodoviária passarão a se chamar, respectivamente, T. Shopping da Bahia Circular R1, T. Shopping da Bahia Circular R2, Paripe x T. Shopping da Bahia, Ribeira x T. Shopping da Bahia e Colina Azul x T. Shopping da Bahia.

Apesar das mudanças na nomenclatura, não haverá alterações nos códigos ou nos itinerários já operados pelas linhas. Além disso, o terminal Shopping da Bahia continuará em operação normalmente, sendo mantidos os pontos de embarque e desembarque tanto para as linhas que terão seus nomes alterados, quanto para as linhas passantes.

Integração

A Semob também informou que, para chegar à nova Rodoviária, o usuário poderá realizar a integração nas estações de transbordo. O novo terminal é integrado ao Terminal Águas Claras, e pode ser acessado tanto por ônibus quanto pelo metrô.

Quem estiver na estação da Lapa, por exemplo, e deseja chegar o novo terminal, deverá utilizar a linha 1 do metrô, assim como os usuários que partirem das estações Pirajá e Acesso Norte. No caso da estação Pirajá, o usuário tem como opção, além do metrô, a linha 1720 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá.