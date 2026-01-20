SERVIÇO

SAC Rodoviária inicia atendimento à população nesta terça-feira (20)

Atendimento será de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:18

SAC Rodoviária Crédito: Ascom/Saeb

A 18ª unidade do SAC foi inaugurada em Salvador e o atendimento já começa nesta terça-feira (20). O posto fica no novo Terminal Rodoviário de Salvador, que vai funcionar no bairro de Águas Claras.

Com essa inauguração, a rede chega a 93 unidades, distribuídas em 74 municípios baianos. O atendimento será de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. Aos sábados será de 8h às 12h, somente para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), por agendamento prévio. A marcação deve ser feita através do aplicativo ou portal ba.gov; e pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Presente ao evento, o secretário Rodrigo Pimentel destacou o impacto positivo da chegada de mais um posto SAC em Salvador, dentro de um equipamento do porte da nova Rodoviária. “As pessoas que embarcam e desembarcam na nova Rodoviária agora já podem utilizar os serviços do SAC, que começa a operar aqui a partir de amanhã (20). O novo SAC Rodoviária está à disposição também da população local oferecendo a nova carteira de identidade nacional e também serviços do INSS e Defensoria Pública" ressaltou.

O SAC Rodoviária tem capacidade total para realizar cerca de 16,2 mil atendimentos por mês, em uma área de 995,72m². Para a emissão da nova CIN, que é o serviço mais demandado da Rede SAC, o posto vai disponibilizar 240 senhas por dia, de segunda a sexta-feira. Além da CIN, o SAC Rodoviária oferece à população serviços de veículos e da habilitação na unidade do Detran, além de INSS, Procon, SAC Educação, SineBahia e Planserv, dentre outros. O investimento total na construção foi superior a R$ 5 milhões.