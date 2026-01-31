Acesse sua conta
Suzane von Richthofen leva carro de R$ 120 mil da casa do tio morto; herança é de R$ 5 milhões

Novos detalhes da disputa pela herança de Miguel Abdalla Netto foram revelados em manifestação apresentada à Justiça

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 11:25

Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais
Suzane deu resposta poética sobre motivação para morte dos pais Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen informou à Justiça que tomou medidas consideradas urgentes para preservar o patrimônio deixado pelo tio, Miguel Abdalla Netto, encontrado morto no início de janeiro, em São Paulo. A informação consta em novos desdobramentos do processo de inventário e foi apurada com exclusividade pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo o relato apresentado ao Judiciário, Suzane afirmou que decidiu agir após a casa do tio, localizada no bairro do Campo Belo, na zona sul da capital paulista, ter sido invadida e parte dos objetos do imóvel levada. Até o momento, não há um inventariante oficialmente nomeado para administrar os bens do espólio.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

De acordo com a manifestação, Suzane determinou a soldagem do portão externo e da porta da residência como forma de impedir novas invasões e evitar outras perdas patrimoniais. As providências teriam sido tomadas por iniciativa própria e com o acompanhamento de um parente, Ricardo Abdalla, filho de uma prima do falecido.

Além disso, Suzane comunicou ao juízo que um veículo pertencente a Miguel, que estava na garagem do imóvel, foi retirado do local e levado para outro endereço, considerado mais seguro. O local para onde o carro foi transferido não foi informado no processo. Segundo fontes ouvidas pela coluna, o automóvel é avaliado em mais de R$ 120 mil.

Na mesma manifestação, Suzane apresentou documentos que, segundo ela, comprovam sua condição de herdeira do tio. Miguel Abdalla Netto, médico aposentado, deixou um patrimônio estimado em cerca de R$ 5 milhões.

O caso envolvendo a morte de Miguel Abdalla Netto e a disputa pela herança segue sob análise da Justiça.

