Ironia do destino? Filho de Suzane von Richthofen carrega coincidência pesada com assassino dos avós

Data que une passado e presente da ex-detenta voltou a repercutir após quase dois anos do nascimento do menino, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 21:00

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Quase dois anos depois do nascimento do filho de Suzane von Richthofen, um detalhe curioso voltou a chamar atenção nas redes sociais: o menino nasceu exatamente no mesmo dia em que Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane e um dos condenados pelo assassinato dos pais dela, comemora aniversário.

O bebê, fruto do relacionamento de Suzane com o médico Felipe Zecchini Muniz, veio ao mundo em 26 de janeiro de 2024, em um hospital de Atibaia, no interior de São Paulo. A data coincide com o aniversário de Daniel, que foi seu cúmplice no crime ocorrido em 2002 e cumpre pena em regime semiaberto desde 2018.

O episódio voltou a circular nas redes com a popularidade da série Tremembé e reforçou a curiosidade em torno da vida de Suzane após o cumprimento da pena. Embora a coincidência entre as datas nunca tenha sido comentada publicamente por ela, o fato segue sendo um dos pontos mais lembrados quando o assunto é o recomeço da mulher condenada pelo caso que chocou o país há mais de duas décadas.

Tremembé Suzane von Richthofen Irmãos Cravinhos Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

