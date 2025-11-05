TREMEMBÉ

Ironia do destino? Filho de Suzane von Richthofen carrega coincidência pesada com assassino dos avós

Data que une passado e presente da ex-detenta voltou a repercutir após quase dois anos do nascimento do menino, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 21:00

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Quase dois anos depois do nascimento do filho de Suzane von Richthofen, um detalhe curioso voltou a chamar atenção nas redes sociais: o menino nasceu exatamente no mesmo dia em que Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane e um dos condenados pelo assassinato dos pais dela, comemora aniversário.

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen 1 de 12

O bebê, fruto do relacionamento de Suzane com o médico Felipe Zecchini Muniz, veio ao mundo em 26 de janeiro de 2024, em um hospital de Atibaia, no interior de São Paulo. A data coincide com o aniversário de Daniel, que foi seu cúmplice no crime ocorrido em 2002 e cumpre pena em regime semiaberto desde 2018.

O nascimento foi amplamente noticiado à época e gerou repercussão justamente por essa coincidência improvável. O menino recebeu o nome Felipe, em homenagem ao pai.

Suzane, que deixou a Penitenciária Feminina de Tremembé em 2023, vive atualmente com o marido e o filho no interior paulista e mantém um ateliê artesanal chamado Su Entrelinhas. Desde então, ela adotou o sobrenome do marido e passou a se apresentar como Suzane Louise Magnani Muniz.

O episódio voltou a circular nas redes com a popularidade da série Tremembé e reforçou a curiosidade em torno da vida de Suzane após o cumprimento da pena. Embora a coincidência entre as datas nunca tenha sido comentada publicamente por ela, o fato segue sendo um dos pontos mais lembrados quando o assunto é o recomeço da mulher condenada pelo caso que chocou o país há mais de duas décadas.