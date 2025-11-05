Acesse sua conta
Suzane von Richthofen reativa redes sociais após sucesso da série Tremembé

Após quase um ano afastada, ex-detenta voltou à ativa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 19:05

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen voltou às redes sociais nesta segunda-feira (3), pouco depois da repercussão da série Tremembé, que reconstitui bastidores da penitenciária feminina do interior paulista onde ela cumpriu pena por 20 anos. A ex-detenta retomou as postagens no perfil do Instagram de sua marca, o @suentrelinhas, após quase um ano de silêncio. O último conteúdo havia sido publicado em dezembro de 2024.

Hoje com 41 anos, Suzane é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz e mãe de um menino nascido em janeiro de 2024, que atualmente tem 1 ano e 10 meses e leva o mesmo nome do pai. Desde que passou a cumprir pena em regime aberto, em janeiro de 2023, ela tenta reconstruir a vida longe dos holofotes, dedicando-se ao trabalho artesanal no ateliê Su Entrelinhas, sediado em Angatuba, no interior de São Paulo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: quem é o marido de Suzane von Richthofen, médico, pai de 4, que enfrentou família e deu seu sobrenome à ex-detenta

Tremembé: filho de Suzane Von Richthofen tem 2 anos e não leva o sobrenome da mãe

VÍDEO: assista à famosa entrevista que Suzane von Richthofen deu para Gugu Liberato dentro de Tremembé

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

A marca vende pela internet sandálias personalizadas, bolsas e outros produtos artesanais. Os itens costumam custar entre R$ 150 e R$ 180 e chamam atenção pelo acabamento detalhado e pelas embalagens com etiquetas cor-de-rosa. “Produtos feitos à mão com muito amor e carinho pela Su”, diz a descrição da loja online, que promete entregas em até 15 dias para todo o Brasil.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEO: o dia em que o microfone da Globo flagrou Suzane von Richthofen sendo orientada a fingir choro após o crime

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

Tremembé: Médica psiquiatra e alemão rigoroso, quem eram os pais milionários de Suzane von Richthofen

Tremembé: por que tantas pessoas se apaixonam e têm fascínio por Suzane von Richthofen mesmo após o crime?

Disputa, justiça e trapaça: como foi a separação traumática de Suzane von Richthofen e Sandrão após saída de Tremembé

A volta de Suzane às redes reacendeu uma série de questionamentos que já haviam sido levantados no passado sobre o real envolvimento dela na confecção das peças. Reportagens do jornalista Ulisses Campbell, autor do livro “Suzane: Assassina e Manipuladora”, revelaram que desde a gravidez, em 2023, a produção do ateliê estaria sendo comandada por Josiely Olberg, irmã de Luciana Olberg, que aparece na série com o nome Poliana, condenada por filmar o estupro de duas meninas. Ela firmou amizade com Suzane na cadeia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Preso, deslocado e incomodado com 'colegas' da cadeia: como está a vida do jogador Robinho em Tremembé

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

Solta, sem a filha e ex-motorista de app: veja como está Elize Matsunaga hoje, após sair de Tremembé

Separados, livres e com filhos adultos: veja como estão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá após deixarem Tremembé

O ateliê chegou a ser elogiado por clientes e curiosos que acompanhavam a rotina de Suzane nas redes sociais, especialmente quando ela publicava vídeos costurando ou mostrando o processo de envio das encomendas nos Correios. Em 2023 e 2024, no entanto, começaram a surgir relatos de compradores que afirmavam ter sido enganados, alegando que os produtos não eram confeccionados pela própria dona da marca.

Entre os relatos, o da gerente financeira Pamela Siqueira, de São Paulo, repercutiu no blog “True Crime”, de Ulisses Campbell, publicado no jornal O Globo. Ela contou ter comprado um par de sandálias personalizadas e descoberto que o remetente da encomenda não era o endereço de Suzane, mas de um escritório de advocacia ligado à defesa da ex-detenta. “Me senti enganada duas vezes, porque acreditei que ela mesma faria o produto. Depois apaguei o desabafo por medo, já que ela tem meu endereço”, disse à reportagem.

Outros consumidores também relataram frustrações semelhantes. Um enfermeiro que havia comprado produtos na loja contou que chegou a conversar com Suzane por chamada de vídeo, mas que, depois de fazer elogios à marca nas redes, teve o contato bloqueado. “Ela só falaria comigo se eu comprasse mais uma vez”, relatou à época.

Mesmo com as polêmicas, a loja conquistou mais de 55 mil seguidores no Instagram e chegou a viralizar entre curiosos e fãs de casos criminais. Boa parte dos compradores, segundo Ulisses Campbell, compra os produtos por curiosidade e até chega a pedir autógrafos nas embalagens.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cristian Cravinhos se revolta após ter affair com Duda exposto em Tremembé: 'Cada um acredita no que quiser'

Duda abre o jogo sobre relação com Cristian Cravinhos em Tremembé e revela surpresa romântica: ‘Fazia tudo o que eu queria’

Tremembé: Daniel Cravinhos enviou mensagem para irmão de Suzane von Richthofen e pediu abraço; Andreas passou mal

Tremembé: esposa de Daniel Cravinhos manda recado para Suzane von Richthofen e diz que marido cometeu 'erro da juventude'

Tremembé: saiba como estão os irmãos Cravinhos, assassinos dos pais de Suzane von Richthofen

A reativação da página nesta semana provocou novo debate nas redes, com internautas divididos entre críticas e curiosidade. Muitos apontaram que o retorno de Suzane ao Instagram aconteceu logo após o sucesso da série Tremembé, exibida recentemente, e sugeriram que ela estaria “aproveitando o hype” para impulsionar as vendas do ateliê.

Desde que deixou a prisão, Suzane vem adotando o sobrenome do marido e passou a assinar como Suzane Louise Magnani Muniz. Apesar de manter o discurso de recomeço e ressocialização, sua imagem segue cercada de controvérsias.

