Bebê de cinco meses morre engasgada em cidade baiana

Nauan Sacramento
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:31
A bebê de cinco meses, Cecília Vitória Nascimento Silva, morreu engasgada na última segunda-feira (12), na cidade de Itapicuru, na região Norte da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
Ainda segundo o órgão, a criança foi encaminhada para uma unidade de saúde na cidade, mas acabou não resistindo.
Em videos que circulam nas redes sociais, moradores realizaram um protesto conta os pais da criança em frente à casa da família, na Rua Franciscano Ferreira Linhares. No ato, pediram "Justiça por Cecília" e chamaram os pais de "assassinos". A Polícia Militar foi acionada e revelou que orientaram "os populares, que dispersaram o local".
Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do óbito e a Delegacia Territorial (DT/Itapicuru) está a frente do caso.