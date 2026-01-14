Acesse sua conta
Bebê de cinco meses morre engasgada em cidade baiana

Moradores da cidade fizeram uma manifestação contra os pais da criança

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19:31

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí Crédito: Ascom PCBA

A bebê de cinco meses, Cecília Vitória Nascimento Silva, morreu engasgada na última segunda-feira (12), na cidade de Itapicuru, na região Norte da Bahia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Ainda segundo o órgão, a criança foi encaminhada para uma unidade de saúde na cidade, mas acabou não resistindo.

Em videos que circulam nas redes sociais, moradores realizaram um protesto conta os pais da criança em frente à casa da família, na Rua Franciscano Ferreira Linhares. No ato, pediram "Justiça por Cecília" e chamaram os pais de "assassinos". A Polícia Militar foi acionada e revelou que orientaram "os populares, que dispersaram o local".

Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do óbito e a Delegacia Territorial (DT/Itapicuru) está a frente do caso.

