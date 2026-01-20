POLÍTICA

Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo

“Infelizmente, os municípios do interior, que sempre foram referência de tranquilidade e convivência pacífica, estão sendo dominados pela criminalidade", afirmou Sandro Régis

Pombo Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:14

Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) lamentou a onda de violência que tomou conta do município de Ipiaú, onde sete pessoas foram assassinadas em apenas 48 horas, no último final de semana, e prestou solidariedade às famílias das vítimas e à toda de população que está apreensiva com a escala da violência.

“Infelizmente, os municípios do interior, que sempre foram referência de tranquilidade e convivência pacífica, estão sendo dominados pela criminalidade. É uma realidade que a gente não pode ignorar. Minha completa solidariedade às famílias das vítimas e ao povo de Ipiaú”, afirmou o deputado, pedindo atenção especial do Governo do Estado, a quem cabe a responsabilidade da segurança pública.

“A gente precisa de uma atuação efetiva do Estado com reforço policial e investigação rigorosa para identificar e prender os criminosos. A gente sabe os policiais civis e militares que trabalham em Ipiaú fazem o máximo que podem, mas essa não é apenas uma questão de política, é um problema de Governo”, apontou Sandro Régis.