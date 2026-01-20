Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Violência em Ipiaú: deputado lamenta sete mortes em 48 horas e cobra resposta do governo

“Infelizmente, os municípios do interior, que sempre foram referência de tranquilidade e convivência pacífica, estão sendo dominados pela criminalidade", afirmou Sandro Régis

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:14

Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil)
Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) lamentou a onda de violência que tomou conta do município de Ipiaú, onde sete pessoas foram assassinadas em apenas 48 horas, no último final de semana, e prestou solidariedade às famílias das vítimas e à toda de população que está apreensiva com a escala da violência.

“Infelizmente, os municípios do interior, que sempre foram referência de tranquilidade e convivência pacífica, estão sendo dominados pela criminalidade. É uma realidade que a gente não pode ignorar. Minha completa solidariedade às famílias das vítimas e ao povo de Ipiaú”, afirmou o deputado, pedindo atenção especial do Governo do Estado, a quem cabe a responsabilidade da segurança pública.

“A gente precisa de uma atuação efetiva do Estado com reforço policial e investigação rigorosa para identificar e prender os criminosos. A gente sabe os policiais civis e militares que trabalham em Ipiaú fazem o máximo que podem, mas essa não é apenas uma questão de política, é um problema de Governo”, apontou Sandro Régis.

“Não como deixar de pontuar que isto que estamos vendo no interior da Bahia é uma consequência direta do modelo de segurança adotado ao longo dos 20 anos de governos do PT na Bahia. É uma realidade que a gente precisa mudar pelo bem da Bahia”, completou.

Mais recentes

Imagem - Data de posse do substituto de Alan Sanches na Alba é definida; saiba mais

Data de posse do substituto de Alan Sanches na Alba é definida; saiba mais
Imagem - Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'

Políticos baianos lamentam morte do deputado estadual Alan Sanches: 'A Bahia está de luto'
Imagem - Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

Alba decreta luto de três dias após morte de Alan Sanches

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
01

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva
03

Nova Rodoviária de Salvador começa a operar, mas deixa comerciantes informais da antiga à deriva

Imagem - Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador
04

Polícia Militar remove barricadas feitas por criminosos em bairro de Salvador