Salvador recebe Feira de Profissões com vagas de empregos e estágios

Elaine Sanoli
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:39
A Universidade Salvador (Unifacs), integrante do Ecossistema Ânima, promove, nesta terça-feira (20), o Unifacs Day Profissões. Gratuito, o evento é voltado a estudantes do ensino médio e jovens que desejam conhecer, na prática, o ambiente universitário antes de escolher uma carreira.
A programação acontece das 14h às 18h, nos campi Tancredo Neves e Professor Barros, em Salvador, e no campus Santa Mônica, em Feira de Santana. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio da internet.
A iniciativa também inclui uma Feira de Vagas, realizada em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), oferecendo oportunidades de estágio e emprego. Os participantes também receberão certificado de participação e um voucher que garante uma semana de aulas como aluno em um curso de sua escolha, conforme disponibilidade de vagas.
Além disso, o UNIFACS Day Profissões oferece acesso a eventos e cursos livres ao longo do semestre, comunidades digitais por área profissional, descontos em matrícula e mensalidades, além de mentorias e treinamentos no HUB UNIFACS.
“O evento estimula os jovens a refletirem sobre suas escolhas acadêmicas e profissionais, ao oferecer experiências práticas, vivência do ambiente universitário e oportunidades reais de conexão com o mercado de trabalho, contribuindo para decisões mais seguras e alinhadas aos seus projetos de vida”, destaca a coordenadora da UNIFACS, Emily Goes.