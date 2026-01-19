Acesse sua conta
Salvador recebe Feira de Profissões com vagas de empregos e estágios

Programação também será realizada em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:39

Unifacs, campus CTN
Unifacs, campus CTN Crédito: Divulgação

A Universidade Salvador (Unifacs), integrante do Ecossistema Ânima, promove, nesta terça-feira (20), o Unifacs Day Profissões. Gratuito, o evento é voltado a estudantes do ensino médio e jovens que desejam conhecer, na prática, o ambiente universitário antes de escolher uma carreira.

A programação acontece das 14h às 18h, nos campi Tancredo Neves e Professor Barros, em Salvador, e no campus Santa Mônica, em Feira de Santana. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio da internet.

A iniciativa também inclui uma Feira de Vagas, realizada em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), oferecendo oportunidades de estágio e emprego. Os participantes também receberão certificado de participação e um voucher que garante uma semana de aulas como aluno em um curso de sua escolha, conforme disponibilidade de vagas.

Além disso, o UNIFACS Day Profissões oferece acesso a eventos e cursos livres ao longo do semestre, comunidades digitais por área profissional, descontos em matrícula e mensalidades, além de mentorias e treinamentos no HUB UNIFACS.

“O evento estimula os jovens a refletirem sobre suas escolhas acadêmicas e profissionais, ao oferecer experiências práticas, vivência do ambiente universitário e oportunidades reais de conexão com o mercado de trabalho, contribuindo para decisões mais seguras e alinhadas aos seus projetos de vida”, destaca a coordenadora da UNIFACS, Emily Goes.

Vagas Empregos

