Prefeitura baiana abre 3.000 vagas em concurso com salários de R$ 5,2 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:53
Estão abertas as inscrições para ingresso no quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte do estado. São 1.000 vagas imediatas e outras 2.000 destinadas à formação de cadastro de reserva. As candidaturas podem ser realizadas até as 23h59 da próxima quinta-feira (22).
O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente de forma on-line, no site da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável por todas as etapas do concurso público.
Veja vagas do concurso da Prefeitura de Feira de Santana
O salário inicial anunciado é de R$ 5.212,34, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.
As provas objetivas estão previstas para o dia 8 de março. O resultado definitivo dessas provas será divulgado em 20 de abril, enquanto o resultado das provas discursivas está previsto para 25 de maio. Já o resultado final do concurso deverá ser publicado no dia 14 de julho.