Prefeitura baiana abre 3.000 vagas em concurso com salários de R$ 5,2 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta (22)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 20:53

PL foi aprovado por vereadores de Feira de Santana
Feira de Santana Crédito: Divulgação/Prefeitura

Estão abertas as inscrições para ingresso no quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte do estado. São 1.000 vagas imediatas e outras 2.000 destinadas à formação de cadastro de reserva. As candidaturas podem ser realizadas até as 23h59 da próxima quinta-feira (22).

O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente de forma on-line, no site da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável por todas as etapas do concurso público.

O salário inicial anunciado é de R$ 5.212,34, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

As provas objetivas estão previstas para o dia 8 de março. O resultado definitivo dessas provas será divulgado em 20 de abril, enquanto o resultado das provas discursivas está previsto para 25 de maio. Já o resultado final do concurso deverá ser publicado no dia 14 de julho.

Leia o edital completo.

