Cidade baiana abre mais de 150 vagas em concurso com salários de até R$ 3,4 mil

Elaine Sanoli
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:50
A Prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 16 cargos, com o total de 163 vagas além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). As candidaturas podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro. Os salários chegam a R$ 3,4 mil e as jornadas semanais variam entre 30 e 40 horas.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de inscrição é de R$ 67,20 para cargos de nível médio e R$ 76,80 para cargos de nível superior.
Confira os cargos do concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista
O processo seletivo contará com etapas como prova objetiva, prova prática para funções específicas, prova de títulos, além de procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, conforme necessidade.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro. Já as práticas serão realizadas no dia 15 de março. O resultado será publicado no dia 9 de abril.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.