Cidade baiana abre mais de 150 vagas em concurso com salários de até R$ 3,4 mil

Inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:50

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Vitória da Conquista

A Prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 16 cargos, com o total de 163 vagas além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). As candidaturas podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro. Os salários chegam a R$ 3,4 mil e as jornadas semanais variam entre 30 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de inscrição é de R$ 67,20 para cargos de nível médio e R$ 76,80 para cargos de nível superior.

Vagas e salários

Confira os cargos do concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista

Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução

Etapas e prazos

O processo seletivo contará com etapas como prova objetiva, prova prática para funções específicas, prova de títulos, além de procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, conforme necessidade.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro. Já as práticas serão realizadas no dia 15 de março. O resultado será publicado no dia 9 de abril. 

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
1 de 8
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

Veja o edital completo.

