OPORTUNIDADE

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 1.300 vagas e salários até R$ 13 mil

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 05:30

Prova de concurso público Crédito: Freepik

Em todo o Brasil, ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São mais de 1.308 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 13,2 mil. Confira oportunidades:

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu vagas para o cargo de oficial de promotoria em concurso público. O salário inicial é de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de fevereiro, exclusivamente pelo site do órgão. A taxa de inscrição é R$ 62,02, conforme o edital.

Prefeitura de Vitória da Conquista

A Prefeitura de Vitória da Conquista abriu inscrições em concurso para contratar novos profissionais para 16 cargos, com o total de 163 vagas além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). Os salários chegam a R$ 3,4 mil e as jornadas semanais variam entre 30 e 40 horas. As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (20), no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de inscrição é de R$ 67,20 para cargos de nível médio e R$ 76,80 para cargos de nível superior.

Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro abriu inscrições para um concurso destinado à contratação de professores para o ensino básico, técnico e tecnológico. Ao todo, são 80 vagas distribuídas em 13 Colégios Militares, com oportunidades na Bahia e em outros oito estados. Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, com direito a auxílio alimentação de R$ 1.175. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Gestão em Educação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (Igecap). A taxa de inscrição é de R$ 154,00.

Valec Engenharia, Construções e Ferrovias

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias abriu inscrições para um concurso com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. O salário inicial é de R$ 10.800,82, com R$ 1.068,05 de auxílio alimentação e outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 04 de fevereiro, no site da banca escolhida para o certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Prefeitura de Campos dos Goytacazes

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes abriu inscrições para um concurso com 1.000 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). O salário inicial é de R$ 4.200,16, além de gratificações, adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de janeiro, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Consulplan. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

