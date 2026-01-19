Acesse sua conta
Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 1.300 vagas e salários até R$ 13 mil

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 05:30

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

Em todo o Brasil, ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São mais de 1.308 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 13,2 mil. Confira oportunidades:

Ministério Público de Goiás

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu vagas para o cargo de oficial de promotoria em concurso público. O salário inicial é de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de fevereiro, exclusivamente pelo site do órgão. A taxa de inscrição é R$ 62,02, conforme o edital.

Prefeitura de Vitória da Conquista

A Prefeitura de Vitória da Conquista abriu inscrições em concurso para contratar novos profissionais para 16 cargos, com o total de 163 vagas além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). Os salários chegam a R$ 3,4 mil e as jornadas semanais variam entre 30 e 40 horas. As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (20), no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). A taxa de inscrição é de R$ 67,20 para cargos de nível médio e R$ 76,80 para cargos de nível superior.

Confira os cargos do concurso da Prefeitura de Vitória da Conquista

Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso em Vitória da Conquista por Reprodução

Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro abriu inscrições para um concurso destinado à contratação de professores para o ensino básico, técnico e tecnológico. Ao todo, são 80 vagas distribuídas em 13 Colégios Militares, com oportunidades na Bahia e em outros oito estados. Os salários variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, com direito a auxílio alimentação de R$ 1.175. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Gestão em Educação, Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional (Igecap). A taxa de inscrição é de R$ 154,00.

Concurso do Exército

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela
1 de 5
Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados por Captura de tela

Valec Engenharia, Construções e Ferrovias

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias abriu inscrições para um concurso com 65 vagas imediatas para o cargo de analista, de nível superior. O salário inicial é de R$ 10.800,82, com R$ 1.068,05 de auxílio alimentação e outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 04 de fevereiro, no site da banca escolhida para o certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

Edital da VALEC

Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela
1 de 5
Edital da VALEC é publicado com 65 vagas e salário inicial de R$ 10,8 mil por Captura de tela

Prefeitura de Campos dos Goytacazes

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes abriu inscrições para um concurso com 1.000 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct). O salário inicial é de R$ 4.200,16, além de gratificações, adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de janeiro, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Consulplan. A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

