11 vacas morrem após descarga elétrica em cidade na Bahia

Maysa Polcri
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:45
Uma descarga elétrica matou 11 vacas na madrugada de domingo (18) em uma fazenda localizada no município de Alagoinhas, na região nordeste da Bahia. O caso foi registrado por volta das 4 horas, na Fazenda Triunfo, no bairro 2 de Julho.
Os animais das raças Gir Leiteiro e Girolando foram encontrados mortos sob uma rede elétrica de alta tensão que passa pela propriedade rural.
O dono da fazenda registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas. Em depoimento, ele disse acreditar que a cerca eletrificada tenha sido a causa das mortes. Diligências e oitivas são realizadas para apurar possíveis responsáveis.
A Neoenergia Coelba confirmou o registro do caso e disse que acionou equipes para realização dos reparos com segurança assim que tomou conhecimento da situação.
O fornecimento de energia foi interrompido por cerca de 30 minutos para os reparos, equipamento foi substituído e a rede, normalizada. "A Neoenergia Coelba lamenta o ocorrido e reforça que realiza manutenções periódicas em sua rede elétrica, além de manter equipes de prontidão para o atendimento de situações emergenciais", diz, em nota.