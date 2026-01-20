PREJUÍZO

11 vacas morrem após descarga elétrica em cidade na Bahia

Mortes foram registradas durante a madrugada, na Fazenda Triunfo

Maysa Polcri

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:45

Vacas morreram em fazenda na cidade de Alagoinhas Crédito: Reprodução

Uma descarga elétrica matou 11 vacas na madrugada de domingo (18) em uma fazenda localizada no município de Alagoinhas, na região nordeste da Bahia. O caso foi registrado por volta das 4 horas, na Fazenda Triunfo, no bairro 2 de Julho.

Os animais das raças Gir Leiteiro e Girolando foram encontrados mortos sob uma rede elétrica de alta tensão que passa pela propriedade rural.

O dono da fazenda registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Territorial de Alagoinhas. Em depoimento, ele disse acreditar que a cerca eletrificada tenha sido a causa das mortes. Diligências e oitivas são realizadas para apurar possíveis responsáveis.

A Neoenergia Coelba confirmou o registro do caso e disse que acionou equipes para realização dos reparos com segurança assim que tomou conhecimento da situação.