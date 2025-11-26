Acesse sua conta
Vereador é preso por construir barricadas para facção em troca de votos

Ernane Aleixo (PL), de São João de Meriti, foi alvo de operação na terça-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:56

Ernane Aleixo foi preso em operação
Ernane Aleixo foi preso em operação Crédito: Reprodução/TV Globo

O vereador Ernane Aleixo (PL), de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, foi preso nesta terça-feira (25) por associação ao Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é apontado como fornecedor de recursos e apoio logístico para a montagem de barricadas em áreas dominadas pela facção. Em troca, o grupo criminoso atuava como cabo eleitoral do político nas comunidades.

As investigações da polícia indicam que Aleixo participava de uma rede de “trocas de favores” que beneficiava o tráfico na Baixada Fluminense. Ele trocava áudios e mensagens com o criminoso conhecido como Pagodeiro e articulava o envio de máquinas — supostamente da prefeitura — para abrir vias onde seriam erguidas barricadas.

Além disso, oferecia um martelete para facilitar a construção das estruturas, cedia vagas de emprego em um hospital para indicados do traficante e orientava os locais exatos de instalação das barreiras.

Ao O Globo, o delegado Vinícius Miranda, responsável pelas investigações, afirmou que uma das conversas analisadas revela o pedido de uma retroescavadeira para “rasgar a rua”. Segundo ele, o vereador recusou o envio da máquina, mas ofereceu o martelete para que a obra criminosa fosse realizada. O delegado também destacou que o político chegou a oferecer cargos na administração pública em troca de apoio eleitoral.

Quem é o vereador preso

Ernane está em seu quinto mandato como vereador da cidade, acumulando quase duas décadas de influência na administração municipal. Em sua biografia no site da Câmara, afirma ser “íntegro e cumpridor dos deveres”.

No cargo desde 2008, foi reeleito em todas as eleições seguintes. Filiado ao PL, mesmo partido do governador Cláudio Castro, diz atuar em projetos de assistência social, recuperação de vias e manutenção de praças públicas.

O vereador foi alvo da Operação Mundo de Favores, que busca desarticular a influência política do TCP na Baixada Fluminense. Além de comunidades de São João de Meriti, áreas de Belford Roxo também foram alvo da ação.

