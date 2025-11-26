CEARÁ

Influenciador morre após ser baleado no pescoço durante perseguição policial

Namorada do jovem, de 16 anos, também foi atingida

Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:19

Influenciador foi morto a tiros no Ceará Crédito: Reprodução

O influenciador digital Ruan Carlos da Silva Morais, 18 anos, conhecido como “Cearense”, morreu na noite de terça-feira (25) após ser baleado no pescoço durante uma perseguição policial no bairro Cágado, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A namorada dele, de 16 anos, também foi ferida na ação.

Segundo a Polícia Militar, o casal estava em uma motocicleta que recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. A corporação informou que o influenciador teria atirado contra a equipe, que revidou e iniciou a perseguição.

Ruan Carlos da Silva Morais, 18 anos, conhecido como “Cearense” 1 de 5

Durante a fuga, Ruan foi atingido, perdeu o controle da moto e caiu. Ele não resistiu aos ferimentos. A adolescente foi socorrida, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Nas proximidades do local, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições deflagradas e intactas. A PM afirmou ainda que o jovem tinha histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente.