Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciador morre após ser baleado no pescoço durante perseguição policial

Namorada do jovem, de 16 anos, também foi atingida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:19

Influenciador foi morto a tiros no Ceará
Influenciador foi morto a tiros no Ceará Crédito: Reprodução

O influenciador digital Ruan Carlos da Silva Morais, 18 anos, conhecido como “Cearense”, morreu na noite de terça-feira (25) após ser baleado no pescoço durante uma perseguição policial no bairro Cágado, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A namorada dele, de 16 anos, também foi ferida na ação.

Segundo a Polícia Militar, o casal estava em uma motocicleta que recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. A corporação informou que o influenciador teria atirado contra a equipe, que revidou e iniciou a perseguição.

Ruan Carlos da Silva Morais, 18 anos, conhecido como “Cearense”

Influenciador tinha cerca de 200 mil seguidores por Reprodução
Influenciador tinha cerca de 200 mil seguidores por Reprodução
Influenciador tinha cerca de 200 mil seguidores por Reprodução
Influenciador tinha cerca de 200 mil seguidores por Reprodução
Influenciador foi morto a tiros no Ceará por Reprodução
1 de 5
Influenciador tinha cerca de 200 mil seguidores por Reprodução

Durante a fuga, Ruan foi atingido, perdeu o controle da moto e caiu. Ele não resistiu aos ferimentos. A adolescente foi socorrida, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Nas proximidades do local, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições deflagradas e intactas. A PM afirmou ainda que o jovem tinha histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente.

Nas redes sociais, “Cearense” acumulava mais de 200 mil seguidores, onde publicava conteúdos sobre seu cotidiano, vídeos de humor e manobras conhecidas como “graus”, em que o motociclista levanta o pneu dianteiro ou traseiro do veículo.

Tags:

Polícia Influenciador

Mais recentes

Imagem - Hoje, 26 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 26 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
Imagem - Após visita, Carlos diz que Bolsonaro está 'devastado psicologicamente'

Após visita, Carlos diz que Bolsonaro está 'devastado psicologicamente'
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2943, desta terça-feira (25)

Resultado da Mega-Sena 2943, desta terça-feira (25)

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas
02

Caravana da Coca-Cola inicia roteiro natalino na Bahia por Coité; veja cidades e datas

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões
04

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões