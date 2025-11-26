Influenciador morre após ser baleado no pescoço durante perseguição policial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:19
O influenciador digital Ruan Carlos da Silva Morais, 18 anos, conhecido como “Cearense”, morreu na noite de terça-feira (25) após ser baleado no pescoço durante uma perseguição policial no bairro Cágado, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A namorada dele, de 16 anos, também foi ferida na ação.
Segundo a Polícia Militar, o casal estava em uma motocicleta que recebeu ordem de parada, mas não obedeceu. A corporação informou que o influenciador teria atirado contra a equipe, que revidou e iniciou a perseguição.
Durante a fuga, Ruan foi atingido, perdeu o controle da moto e caiu. Ele não resistiu aos ferimentos. A adolescente foi socorrida, mas não há informações sobre seu estado de saúde.
Nas proximidades do local, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições deflagradas e intactas. A PM afirmou ainda que o jovem tinha histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente.
Nas redes sociais, “Cearense” acumulava mais de 200 mil seguidores, onde publicava conteúdos sobre seu cotidiano, vídeos de humor e manobras conhecidas como “graus”, em que o motociclista levanta o pneu dianteiro ou traseiro do veículo.